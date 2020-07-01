2020-07-01T10:03:04+03:00
Общество

Во Владивостоке открылся после масштабного ремонта фуникулер

Все необходимые испытания проведены и теперь знаменитый подъемник будет работать ежедневно
Константин МИХАЙЛОВ
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Фуникулер. Владивосток. Фото: пресс-служба администрации ВладивостокаФуникулер. Владивосток. Фото: пресс-служба администрации Владивостока
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Сегодня, 1 июня, обновленные вагончики знаменитого владивостокского фуникулера снова тронулись в свой бесконечный путь. Завершился месячный ремонт достопримечательности города, в ходе которого технику не только подновили косметически, но и провели серьезные строительно-ремонтные работы технических конструкций.

Как сообщает мэрия Владивостока, масштабный ремонт стал своеобразным подарком городу к 160-летию. Были отремонтированы фасады верхней и нижней станций, рельсовые пути, вагоны, провели профилактический ремонт двигателя и замену стального троса. Работали над ремонтом сразу три подрядные организации и ОАО «Электрический транспорт».

1 июля во Владивостоке открылся после ремонта фуникулер.Видео: пресс-служба администрации Владивостока

— Мы очень старались завершить работы ко Дню города, и рады, что все у нас получилось. 1 июля по плану мы открылись. Отмечу, что такого серьезного ремонта на фуникулере не проводилось с 2004 года. Помимо косметического ремонта на станциях, был проведен ремонт машинного зала, железобетонных опор и рельсового пути, — рассказала начальник фуникулера Светлана Латышева.

Прежде чем запустить отремонтированную технику, специалисты ООО «Техноэксперт» провели статические и динамические испытания механизмов и разрешили эксплуатацию объекта.

С сегодняшнего дня городской подъемник работает с понедельника по субботу с 7:00 до 20:00. В воскресенье — с 7:30 до 20:00.

Деньги на ремонт фуникулера были выделенные из городского бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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