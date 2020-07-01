2020-07-01T11:23:43+03:00
Общество

На улице Тигровой во Владивостоке установлен новый светофор

Автомобилистов ждет изменение схемы движения в этом месте
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Светофор на улице Тигровой в районе пересечения с улицей Светланской. Фото: пресс-служба администрации ВладивостокаСветофор на улице Тигровой в районе пересечения с улицей Светланской. Фото: пресс-служба администрации Владивостока
Изменить размер текста:

Бригада муниципального предприятия «Содержание городских территорий» установила на улице Тигровой в районе пересечения с улицей Светланской светофор. Теперь этот перекресток в центре Владивостока будет регулируемым.

Сначала специалисты смонтировали металлические стойки, затем светофорные головки. Городские службы подключили регулировщик движения к электросети. В этом месте также установят знаки приоритета, которые будут определять очередность проезда перекрестка, сообщает пресс-служба мэрии Владивостока.

Схема движения в этом месте изменится. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Схема движения в этом месте изменится. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

— В связи с установкой светофора и изменением схемы движения на улице Тигровой также будут введены изменения в части главной дороги. Те, кто едет по Светланской, должны будут уступить дорогу автотранспорту, движущемуся с улицы Тигровой, — объяснили представители управления дорог и благоустройства администрации города.

Зеленый свет можно было бы включать почаще Фото: Сергей БАЛАНОВ

Зеленый свет можно было бы включать почащеФото: Сергей БАЛАНОВ

У редакции "Комсомольской правды - Владивосток" есть пожелание к мэрии и ГИБДД слегка подкорректировать работу нового автоматического регулировщика движения. Сейчас для пешеходов зеленый свет горит менее 10 секунд. А для машин - 73 секунды. Так же работает и светофор, расположенный неподалеку, у кинотеатра "Океан". Людям приходится довольно долго ждать. На наш взгляд стоило бы перенастроить устройства чуть больше "в пользу пешеходов". Надеемся на понимание и рассчитываем, что этот перекресток станет еще удобнее для жителей Владивостока.

10 секунд на переход улицы это довольно мало Фото: Сергей БАЛАНОВ

10 секунд на переход улицы это довольно малоФото: Сергей БАЛАНОВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый детсад Владивостока на 230 мест распахнет свои двери в сентябре
На улице Тигровой во Владивостоке установлен новый светофор
Во Владивостоке открылся после масштабного ремонта фуникулер
Приморские экологи приняли активное участие в плебисците
В историческом тоннеле, построенном для транспортировки мин, идет укладка водопровода Владивостока
Два капитана: сотрудники ИК-29 на вечерней пробежке обезвредили грабителя-рецедивиста
Избирком Приморья опроверг фейковую информацию о "бюллетенях без печати" на участке №914
Во Владивостоке откроется фотовыставка, посвященная тем, кто не прекращал работать во время эпидемии
2 миллиона за закрытие уголовного дела: шестерых «адвокатов», вравших клиенту, взяла с поличным ФСБ Приморья
Часть дорог Приморья перекрыты из-за разрушений нанесенных затяжными дождями
Сбербанк продлил дисконт 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок до 2021 года
Пенсионерку-торговку контрафактным спиртом в Уссурийске покалечил озлобленный клиент
COVID-19 продолжает уносить жизни приморцев: два жителя Находки умерли от коронавируса
77 человек: количество выявляемых ежедневно людей с инфекцией COVID-19 сокращается
«КП-Владивосток» поздравляет газету «Владивосток» с днем рождения
Почти в 3 раза выросло за год количество безработных в Приморье
Во Владивостоке сегодня до +25 °С
Жителей Приморья пугают «наводнением века»
Шашки наголо: необычная разборка едва не привела к трагедии