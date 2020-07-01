На улице Тигровой во Владивостоке установлен новый светофор

1 Июль 2020 2020-07-01T11:23:43+03:00

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Бригада муниципального предприятия «Содержание городских территорий» установила на улице Тигровой в районе пересечения с улицей Светланской светофор. Теперь этот перекресток в центре Владивостока будет регулируемым.

Сначала специалисты смонтировали металлические стойки, затем светофорные головки. Городские службы подключили регулировщик движения к электросети. В этом месте также установят знаки приоритета, которые будут определять очередность проезда перекрестка, сообщает пресс-служба мэрии Владивостока.

Схема движения в этом месте изменится. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

— В связи с установкой светофора и изменением схемы движения на улице Тигровой также будут введены изменения в части главной дороги. Те, кто едет по Светланской, должны будут уступить дорогу автотранспорту, движущемуся с улицы Тигровой, — объяснили представители управления дорог и благоустройства администрации города.

Зеленый свет можно было бы включать почащеФото: Сергей БАЛАНОВ

У редакции "Комсомольской правды - Владивосток" есть пожелание к мэрии и ГИБДД слегка подкорректировать работу нового автоматического регулировщика движения. Сейчас для пешеходов зеленый свет горит менее 10 секунд. А для машин - 73 секунды. Так же работает и светофор, расположенный неподалеку, у кинотеатра "Океан". Людям приходится довольно долго ждать. На наш взгляд стоило бы перенастроить устройства чуть больше "в пользу пешеходов". Надеемся на понимание и рассчитываем, что этот перекресток станет еще удобнее для жителей Владивостока.

10 секунд на переход улицы это довольно малоФото: Сергей БАЛАНОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU