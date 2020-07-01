2020-07-01T11:12:20+03:00
Общество

Новый детсад Владивостока на 230 мест распахнет свои двери в сентябре

Все работы закончены, оборудование готово, идет комплектование штатного состава
Никита СЕРГЕЕВ
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Новый детский сад рассчитан на 230 мест. Фото: пресс-служба правительства Приморского краяНовый детский сад рассчитан на 230 мест. Фото: пресс-служба правительства Приморского края
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В новом детском саду № 122 Владивостока завершены все строительные и ремонтные работы. К началу учебного года дошкольное образовательное учреждение будет готово к приему воспитанников. Основные направления образовательной деятельности детсада: интеллектуальное развитие дошкольников, художественно-эстетическое воспитание и физкультурно-оздоровительная работа.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил учреждение.

— Родители уже сегодня могут посмотреть новый детский сад и познакомиться с воспитателями, а малыши — с будущими друзьями, — сказал глава региона.

помещения уже укомплектованы. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

помещения уже укомплектованы. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

В садике есть спальни, залы для занятий физкультурой и музыкой, пищеблок, медицинский и логопедический кабинеты, кабинет дополнительного образования. Помещения уже укомплектованы игровым оборудованием для детей разного возраста. В частности, приобретены комплексы для опытно-экспериментальных занятий, направленных на развитие познавательной активности малышей, конструкторы «Лего», приборы и принадлежности для занятий робототехникой. Установлены автоматическая пожарная сигнализация, система видеонаблюдения.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил учреждение.Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил учреждение.Фото: пресс-служба правительства Приморского края

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ИСТОЧНИК KP.RU

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