Директор Ботанического сада Павел Крестов поздравляет жителей Владивостока с юбилеем города

2 Июль 2020 2020-07-01T15:06:18+03:00

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Дорогие Владивостокцы!

160 лет назад наши предки пришли на эту землю и построили город, открывший Россию Востоку. Владивосток - красивый город, и красив он, прежде всего, своей природой. Святая традиция Востока - создавать вокруг себя гармонию, была унаследована и новым российским городом. Благодаря ей на полуострове Муравьева-Амурского хорошо сохранились смешанные хвойно-широколиственные леса с исключительно богатым видовым составом растений и животных. 300-летние гиганты хранят историю Владивостока в своих годичных кольцах и буйстве крон. Они уникальны в мире, а в России распространены только на крайнем юге Приморья. Ценность наших лесов была хорошо прочувствована первыми русскими, заселившими полуостров Муравьева-Амурского и назвавшими леса заповедными. С тех пор, они живут вместе с нами в нашем городе, прижавшись к нам, как бы прося защиты от тяжелой доли всех российских лесов.

160 лет истории многое изменили и погрузили традиции Востока в нашем городе в летаргический сон. Лучшим подарком нашему городу от нас будет возрождение традиций Владивостока, сделавших его особенным городом. Ведь Владивосток для нас - не просто город, и не просто лучший город Земли. Это - то, что живет внутри нас, что растет вместе с нами, нашими детьми и внуками. Что растет.

С нашим праздником, дорогие Владивостокцы!

ИСТОЧНИК KP.RU