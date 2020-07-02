Поздравление экс-мэра Владивостока Виталия Веркеенко с Днем города Владивостока
Однажды, только снаряжая удочки для рыбалки, встретил трех китов буквально в 100 метрах от Токаревского маяка. Пара 12 метровых китов с детенышем дважды обошли мою небольшую лодку малым кругом и ушли по фарватеру в Японское море...
Будучи практически коренным жителем Владивостока, встретил китов впервые, помня лишь давнее китобойное прошлое города и прозу Чехова, который в период своего пребывания во Владивостоке наблюдал примерно в этом же районе кита, «плескавшего хвостищем». Далее был мой черед «плескать хвостищем», изменяя настоящее Владивостока предпринимательскими проектами, общественной и политической деятельностью.
Мы были вместе с Владивостоком и в прошлом, меняли настоящее и заглядывали в будущее!
Погружались в пучины бухт Русского острова и лезли на вершины сопок Владивостока...
Любили, горели, жили, творили!
В преддверии 160-летней годовщины Владивостока, болеем за его будущее!
С днем Рождения, Владивосток! С праздником, Владивостокцы!
Пусть паруса Надежды превратят Владивосток в город нашей Мечты!
ИСТОЧНИК KP.RU