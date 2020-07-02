2020-07-01T15:15:51+03:00
Общество

Поздравление экс-мэра Владивостока Виталия Веркеенко с Днем города Владивостока

Основатель технохолдинга «Сумотори» пожелал Владивостоку превращения в город мечты
Милана СОКОЛ
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Поздравление экс-мэра Владивостока Виталия Веркеенко с Днем города ВладивостокаПоздравление экс-мэра Владивостока Виталия Веркеенко с Днем города Владивостока
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Однажды, только снаряжая удочки для рыбалки, встретил трех китов буквально в 100 метрах от Токаревского маяка. Пара 12 метровых китов с детенышем дважды обошли мою небольшую лодку малым кругом и ушли по фарватеру в Японское море...

Будучи практически коренным жителем Владивостока, встретил китов впервые, помня лишь давнее китобойное прошлое города и прозу Чехова, который в период своего пребывания во Владивостоке наблюдал примерно в этом же районе кита, «плескавшего хвостищем». Далее был мой черед «плескать хвостищем», изменяя настоящее Владивостока предпринимательскими проектами, общественной и политической деятельностью.

Мы были вместе с Владивостоком и в прошлом, меняли настоящее и заглядывали в будущее!

Погружались в пучины бухт Русского острова и лезли на вершины сопок Владивостока...

Любили, горели, жили, творили!

В преддверии 160-летней годовщины Владивостока, болеем за его будущее!

С днем Рождения, Владивосток! С праздником, Владивостокцы!

Пусть паруса Надежды превратят Владивосток в город нашей Мечты!

ИСТОЧНИК KP.RU

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