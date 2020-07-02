Призер Олимпийских игр Иван Штыль поздравил Владивосток с Днем Рождения

2 Июль 2020 2020-07-01T15:31:27+03:00

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Поздравляю всех жителей Владивостока с юбилеем!

А вы знаете, что расположенный на побережье Японского моря, город Владивосток имеет множество громких и заслуженных званий. Жители центральных областей России считают его дальним концом страны, но тут все только начинается. Ведь не зря солнце встает именно на востоке!

Чтобы открыть для себя прелесть этого далекого и таинственного города, стоит посетить его самые памятные и примечательные закоулки – достопримечательности Владивостока. Для меня любимое место это – Токаревский маяк. Летом тут можно загорать и купаться, зимой – любоваться замерзшим морем и наблюдать за тюленями. Он был построен для того, чтобы корабли беспрепятственно находили путь к бухте Золотой рог. Это место – крайняя точка «материкового» Владивостока.

С Днем рождения, любимый город!

ИСТОЧНИК KP.RU