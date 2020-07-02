2020-07-01T15:39:43+03:00
Общество

Председатель Владивостокского диггер-клуба Артур Романенко: Владивосток – город, который нельзя не любить

Экскурсовод и знаток городских подземелий Артур Романенко поздравил всех жителей Владивостока со 160-летием города
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Артур Романенко. Фото предоставлено Владивостокским диггер-клубом.Артур Романенко. Фото предоставлено Владивостокским диггер-клубом.
Изменить размер текста:

Владивостокский диггер-клуб шлет всем горячий подземный привет и поздравляет с Днем города! Городу с необычным всем – названием, историей, рельефом, климатом, людьми, культурой, и, конечно, подземельями – 160 лет.

Владивосток (Владей Востоком) – это одна из самых крупных и сильных морских крепостей мира. Владивосток – это главный военный порт Российской империи на Тихом океане. Владивосток – главная военно-морская база Краснознаменного Тихоокеанского флота. Владивосток – один из всего нескольких категорированных городов-пунктов (наиважнейших городов) Дальнего Востока. Владивосток - один из всего трех городов Дальнего Востока, снабженных подземными спецобъектами МПВО. Владивосток – город с самой мощной системой береговых артиллерийских батарей из всех населенных пунктов не только Дальнего Востока, но и Сибири. Владивосток – единственный на Дальнем Востоке и в Сибири город, который защищали железнодорожные береговые батареи. И все эти могучие сооружения одним лишь своим наличием отодвинули вероятность нападения на юг Российского Дальнего Востока! Владивосток – единственный в мире город, у которого железнодорожный и морской вокзалы находятся так близко, что старожилы говорят так: здесь морская миля переходит в земной километр. Ну и, разумеется, Владивосток – самый насыщенный рукотворными подземными сооружениями город на Дальнем Востоке страны. Владивосток – город, который нельзя не любить!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коктейли в баре были не только паровые: полиция пресекла во Владивостоке незаконную продажу алкоголя
О смерти от коронавируса еще двух человек объявлено в Приморье за последние 24 часа
Плюс 76 заболевших COVID-19 в Приморье за прошедшие сутки
Пауэрлифтер Иван Савкин: Владивосток - это город с колоссальной энергетикой
Федеральная трасса в Приморье получила еще один мост
Председатель Владивостокского диггер-клуба Артур Романенко: Владивосток – город, который нельзя не любить
Мэр Владивостока поздравил его жителей с 160-летием города
Призер Олимпийских игр Иван Штыль поздравил Владивосток с Днем Рождения
Криминальный авторитет из Якутии убит во Владивостоке другим жителем Якутии
Пока током не убило: дети, «репетирующие» День ВДВ в фонтане, возмутили приморцев
Поздравление экс-мэра Владивостока Виталия Веркеенко с Днем города Владивостока
Историк Владимир Калинин: Владивосток не режется на куски, его можно любить только целиком
«Нашествие какое-то»: непрошеная гостья наделала шороху во дворе жилого дома в Уссурийске
Директор Ботанического сада Павел Крестов поздравляет жителей Владивостока с юбилеем города
Жара в городе у моря: Владивосток встречает свой День рождения настоящим теплом