Председатель Владивостокского диггер-клуба Артур Романенко: Владивосток – город, который нельзя не любить

2 Июль 2020 2020-07-01T15:39:43+03:00

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Владивостокский диггер-клуб шлет всем горячий подземный привет и поздравляет с Днем города! Городу с необычным всем – названием, историей, рельефом, климатом, людьми, культурой, и, конечно, подземельями – 160 лет.

Владивосток (Владей Востоком) – это одна из самых крупных и сильных морских крепостей мира. Владивосток – это главный военный порт Российской империи на Тихом океане. Владивосток – главная военно-морская база Краснознаменного Тихоокеанского флота. Владивосток – один из всего нескольких категорированных городов-пунктов (наиважнейших городов) Дальнего Востока. Владивосток - один из всего трех городов Дальнего Востока, снабженных подземными спецобъектами МПВО. Владивосток – город с самой мощной системой береговых артиллерийских батарей из всех населенных пунктов не только Дальнего Востока, но и Сибири. Владивосток – единственный на Дальнем Востоке и в Сибири город, который защищали железнодорожные береговые батареи. И все эти могучие сооружения одним лишь своим наличием отодвинули вероятность нападения на юг Российского Дальнего Востока! Владивосток – единственный в мире город, у которого железнодорожный и морской вокзалы находятся так близко, что старожилы говорят так: здесь морская миля переходит в земной километр. Ну и, разумеется, Владивосток – самый насыщенный рукотворными подземными сооружениями город на Дальнем Востоке страны. Владивосток – город, который нельзя не любить!

ИСТОЧНИК KP.RU