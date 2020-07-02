2020-07-01T15:51:50+03:00
Общество

Историк Владимир Калинин: Владивосток не режется на куски, его можно любить только целиком

Автор книг и исследований о Владивостокской крепости поздравил жителей с Днем города и рассказал, почему он любит город таким, какой он есть
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Владимир Калинин. Фото: PrimaMedia.ruВладимир Калинин. Фото: PrimaMedia.ru
Изменить размер текста:

Сложно выделить во Владивостоке что-то одно, ведь я люблю его целиком, город очень разнообразен. Это и Русский остров с его бухтами, горами, лесами. Это и наш замечательный полуостров Муравьева-Амурского с долиной Седанки и долиной Лянчихе, все еще покрытой лесом и кустарниками. Пригороды Владивостока – это то, что я люблю. Я люблю исторический центр Владивостока, потому что здесь в камне запечатлена наша история. Я очень люблю здание на Суханова, 8 – бывший физический факультет университета. Это здание со своей историей, где я когда-то сдавал лабораторные работы по физике, будучи студентом. Естественно я люблю объекты Владивостокской крепости, к изучению которых я приложил немало усилий, ведь мои друзья и я фактически подарили городу знания об этой крепости. Как я могу все это не любить? Город не режется на куски, его можно любить только целиком.

Я не люблю тех, кто фотографирует Владивосток с дронов, ведь у нас есть великолепные вершины гор, откуда можно увидеть все. И, несмотря на то, что город уродуют хаотичной высотной застройкой, все равно естественных раскрытий очень много, и я обожаю виды города с этих высоких точек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коктейли в баре были не только паровые: полиция пресекла во Владивостоке незаконную продажу алкоголя
О смерти от коронавируса еще двух человек объявлено в Приморье за последние 24 часа
Плюс 76 заболевших COVID-19 в Приморье за прошедшие сутки
Пауэрлифтер Иван Савкин: Владивосток - это город с колоссальной энергетикой
Федеральная трасса в Приморье получила еще один мост
Председатель Владивостокского диггер-клуба Артур Романенко: Владивосток – город, который нельзя не любить
Мэр Владивостока поздравил его жителей с 160-летием города
Призер Олимпийских игр Иван Штыль поздравил Владивосток с Днем Рождения
Криминальный авторитет из Якутии убит во Владивостоке другим жителем Якутии
Пока током не убило: дети, «репетирующие» День ВДВ в фонтане, возмутили приморцев
Поздравление экс-мэра Владивостока Виталия Веркеенко с Днем города Владивостока
Историк Владимир Калинин: Владивосток не режется на куски, его можно любить только целиком
«Нашествие какое-то»: непрошеная гостья наделала шороху во дворе жилого дома в Уссурийске
Директор Ботанического сада Павел Крестов поздравляет жителей Владивостока с юбилеем города
Жара в городе у моря: Владивосток встречает свой День рождения настоящим теплом