Историк Владимир Калинин: Владивосток не режется на куски, его можно любить только целиком

2 Июль 2020 2020-07-01T15:51:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Сложно выделить во Владивостоке что-то одно, ведь я люблю его целиком, город очень разнообразен. Это и Русский остров с его бухтами, горами, лесами. Это и наш замечательный полуостров Муравьева-Амурского с долиной Седанки и долиной Лянчихе, все еще покрытой лесом и кустарниками. Пригороды Владивостока – это то, что я люблю. Я люблю исторический центр Владивостока, потому что здесь в камне запечатлена наша история. Я очень люблю здание на Суханова, 8 – бывший физический факультет университета. Это здание со своей историей, где я когда-то сдавал лабораторные работы по физике, будучи студентом. Естественно я люблю объекты Владивостокской крепости, к изучению которых я приложил немало усилий, ведь мои друзья и я фактически подарили городу знания об этой крепости. Как я могу все это не любить? Город не режется на куски, его можно любить только целиком.

Я не люблю тех, кто фотографирует Владивосток с дронов, ведь у нас есть великолепные вершины гор, откуда можно увидеть все. И, несмотря на то, что город уродуют хаотичной высотной застройкой, все равно естественных раскрытий очень много, и я обожаю виды города с этих высоких точек.

ИСТОЧНИК KP.RU