2020-07-01T15:58:05+03:00
Общество

Пауэрлифтер Иван Савкин: Владивосток - это город с колоссальной энергетикой

Мастер спорта по жиму лежа присоединился к поздравлениям Владивостоку и рассказал, при каких условиях город может войти в список «Чудес света»
Милана СОКОЛ
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Пауэрлифтер Иван Савкин: Владивосток - это город с колоссальной энергетикойПауэрлифтер Иван Савкин: Владивосток - это город с колоссальной энергетикой
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Владивосток – одно из самых сильнейших мест в мире, это город с колоссальной энергетикой. Даже многомиллионная Москва нам уступает в этом. Владивосток – город славы, который никогда не удастся завоевать, он никому не покорится. Столица Приморья пережила много событий и всегда выходила из них с достоинством. Владивостокская морская крепость – одна из самых мощных в мире. Если, когда-нибудь наши историки вместе с политиками восстановят все фортификационные сооружения, город может войти в список «Чудес света».

Я, как человек, занимающийся силовыми видами спорта, хочу отметить, что именно здесь установил несколько абсолютных мировых рекордов. Например, ту же буксировку теплоходов, канадцы и американцы не могли повторить десятилетиями. Владивосток – город силы и смелых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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