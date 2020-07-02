Во Владивостоке Lexus, разворачиваясь на переходе, протаранил мотоцикл с девушками

2 Июль 2020 2020-07-02T00:33:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезное происшествие случилось на острове Русский во Владивостоке. Как уверяют очевидцы, аварию спровоцировал водитель Lexus, который решил развернуться прямо на пешеходном переходе. Автомобиль зацепил задней частью мотоцикл. Пассажир и водитель «кольцевика» получили серьезные травмы, девушек буквально раскидало по дороге.

– Машина поворачивала с крайне правой полосы через зебру. Мотоцикл двигался по левой полосе, девушки явно не ожидали подобного развития событий. Авто их зацепило задним бампером, – делятся очевидцы в социальной сети.

ЧП с байком случилось на переходеФото: dps.control

Судя по фото и видео с места ЧП, травмы у пострадавших действительно серьезные. Оно и понятно, легкий двухколесный транспорт всегда в этом плане проигрывает в противостоянии с авто. К тому же обе дамы ехали без экипировки, которая могла бы предотвратить тяжелые последствия.

До приезда медиков девушкам хоть как-то пытались помочь очевидцы, пострадавших заботливо укрыли тем, что нашлось под рукой. Водителю авто грозит штраф в 500 рублей за «Нарушение правил маневрирования». В остальных подробностях ДТП специалистам еще предстоит разобраться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/788203" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке автомобиль столкнулся с мотоциклом.Видео: dps_vl

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU