2020-07-02T00:33:32+03:00
Происшествия

Во Владивостоке Lexus, разворачиваясь на переходе, протаранил мотоцикл с девушками

Экипаж двухколесного транспорта серьезно пострадал, обе были без экипировки [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Серьезная авария произошла на острове Русский. Фото: dpscontrolСерьезная авария произошла на острове Русский. Фото: dpscontrol
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Серьезное происшествие случилось на острове Русский во Владивостоке. Как уверяют очевидцы, аварию спровоцировал водитель Lexus, который решил развернуться прямо на пешеходном переходе. Автомобиль зацепил задней частью мотоцикл. Пассажир и водитель «кольцевика» получили серьезные травмы, девушек буквально раскидало по дороге.

– Машина поворачивала с крайне правой полосы через зебру. Мотоцикл двигался по левой полосе, девушки явно не ожидали подобного развития событий. Авто их зацепило задним бампером, – делятся очевидцы в социальной сети.

ЧП с байком случилось на переходе Фото: dps.control

ЧП с байком случилось на переходеФото: dps.control

Судя по фото и видео с места ЧП, травмы у пострадавших действительно серьезные. Оно и понятно, легкий двухколесный транспорт всегда в этом плане проигрывает в противостоянии с авто. К тому же обе дамы ехали без экипировки, которая могла бы предотвратить тяжелые последствия.

До приезда медиков девушкам хоть как-то пытались помочь очевидцы, пострадавших заботливо укрыли тем, что нашлось под рукой. Водителю авто грозит штраф в 500 рублей за «Нарушение правил маневрирования». В остальных подробностях ДТП специалистам еще предстоит разобраться.

Во Владивостоке автомобиль столкнулся с мотоциклом.Видео: dps_vl

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ИСТОЧНИК KP.RU

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