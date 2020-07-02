Во Владивостоке Lexus, разворачиваясь на переходе, протаранил мотоцикл с девушками
Серьезное происшествие случилось на острове Русский во Владивостоке. Как уверяют очевидцы, аварию спровоцировал водитель Lexus, который решил развернуться прямо на пешеходном переходе. Автомобиль зацепил задней частью мотоцикл. Пассажир и водитель «кольцевика» получили серьезные травмы, девушек буквально раскидало по дороге.
– Машина поворачивала с крайне правой полосы через зебру. Мотоцикл двигался по левой полосе, девушки явно не ожидали подобного развития событий. Авто их зацепило задним бампером, – делятся очевидцы в социальной сети.
ЧП с байком случилось на переходеФото: dps.control
Судя по фото и видео с места ЧП, травмы у пострадавших действительно серьезные. Оно и понятно, легкий двухколесный транспорт всегда в этом плане проигрывает в противостоянии с авто. К тому же обе дамы ехали без экипировки, которая могла бы предотвратить тяжелые последствия.
До приезда медиков девушкам хоть как-то пытались помочь очевидцы, пострадавших заботливо укрыли тем, что нашлось под рукой. Водителю авто грозит штраф в 500 рублей за «Нарушение правил маневрирования». В остальных подробностях ДТП специалистам еще предстоит разобраться.
Во Владивостоке автомобиль столкнулся с мотоциклом.Видео: dps_vl
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ИСТОЧНИК KP.RU