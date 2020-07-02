Жара в городе у моря: Владивосток встречает свой День рождения настоящим теплом
Приморский край сегодня находится под влиянием поля пониженного атмосферного давления. В отдельных районах 2 июля возможны кратковременные дожди и даже грозы. Но на большей части территории погода все же благоприятная. По прогнозам синоптиков «Пригидромета», ожидается +23...+28°C.
Во Владивостоке, который сегодня встречает свой 160-й День рождения, переменная облачность, без осадков. В праздник горожане могут насладиться настоящим теплом, воздух прогреется до +24...+26°C. В первой половине дня будет дуть северный ветер, после обеда он сменит свое направление на южное и станет умеренным.
Летняя жара прогнозируется в четверг и в Уссурийске. В городе также без осадков. При северном умеренном ветре, столбики термометров поднимутся до +26...+28°C.
В Находке синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Ветер северный, со второй половины дня умеренный . Температура воздуха +22...+24°C.
Температура воды в Амурском заливе +17°С, в бухте Находка +15°C, в заливе Посьета +18°C.
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ИСТОЧНИК KP.RU