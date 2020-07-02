Жара в городе у моря: Владивосток встречает свой День рождения настоящим теплом

2 Июль 2020 2020-07-02T00:48:47+03:00

Во Владивостоке сегодня переменная облачность и +26°C Фото: Милана СОКОЛ

В столице края 2 июля без осадков и до +26°C

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Приморский край сегодня находится под влиянием поля пониженного атмосферного давления. В отдельных районах 2 июля возможны кратковременные дожди и даже грозы. Но на большей части территории погода все же благоприятная. По прогнозам синоптиков «Пригидромета», ожидается +23...+28°C.

Во Владивостоке, который сегодня встречает свой 160-й День рождения, переменная облачность, без осадков. В праздник горожане могут насладиться настоящим теплом, воздух прогреется до +24...+26°C. В первой половине дня будет дуть северный ветер, после обеда он сменит свое направление на южное и станет умеренным.

Летняя жара прогнозируется в четверг и в Уссурийске. В городе также без осадков. При северном умеренном ветре, столбики термометров поднимутся до +26...+28°C.

В Находке синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Ветер северный, со второй половины дня умеренный . Температура воздуха +22...+24°C.

Температура воды в Амурском заливе +17°С, в бухте Находка +15°C, в заливе Посьета +18°C.

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ИСТОЧНИК KP.RU