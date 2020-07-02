2020-07-02T01:36:17+03:00
Общество

«Нашествие какое-то»: непрошеная гостья наделала шороху во дворе жилого дома в Уссурийске

«Ее подруга» позже наведалась к зданию городской администрации [фото, видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Встречи со змеями участились в Уссурийске. Фото: mark2_che, hccc.ruВстречи со змеями участились в Уссурийске. Фото: mark2_che, hccc.ru
Изменить размер текста:

Не самую приятную находку сделали накануне жители Уссурийска. Во дворе жилого дома, рядом с магазином, горожанка заметила огромную змею. Пресмыкающееся то ли заползало в подвал, то ли выбиралось из него. Непрошеную гостью успели заснять на видео.

По словам очевидцев, действия развернулись возле дома №96 на улице Советская. Многих кадры не порадовали.

Большая змея во дворе дома в Уссурийске.Видео: mark2_che (Марк Чернослив)

«Господи, убереги меня от встречи с таким существом лицом к лицу», «Они скоро будут ползать, как кошки во дворах бегают. Фи…», «Лет 25 назад на этом районе много змей водилось. Потом расползлись в разные стороны», «Нашествие какое-то, на Некрасова тоже змею видели» – делятся пользователи в социальных сетях.

Судя по видео, в гости наведалась безобидная змея. Амурский полоз не ядовит, но может напугать своими размерами. Одна из самых крупных змей Дальнего Востока в длину достигает около двух метров. Говоря о нашествии, очевидцы вспомнили о змее, которую обнаружили на улице Некрасова. Там рептилия ползала напротив здания городской администрации.

– Друзья! Змею поймал я. Просьба. Не привозите змей в город. Им в лесу хорошо. Повезло, что это амурский полоз. Красивая и безвредная змея. Но ядовитых я ловить не буду, – поделился житель Уссурийска.

«КП» уже неоднократно рассказывала о встречах человека и пресмыкающихся в черта города. В Партизанске в начале лета удалось заснять интересную схватку змеи и птиц.

Житель Уссурийска самостоятельно поймал змею. Фото: mark2_che, hccc.ru

Житель Уссурийска самостоятельно поймал змею. Фото: mark2_che, hccc.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Схватка змеи и птиц в центре приморского города попала на видео

Пернатые, на которых многие привыкли охотиться, сами оказались не промах [видео]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Владивостока поздравил его жителей с 160-летием города
Призер Олимпийских игр Иван Штыль поздравил Владивосток с Днем Рождения
Криминальный авторитет из Якутии убит во Владивостоке другим жителем Якутии
Пока током не убило: дети, «репетирующие» День ВДВ в фонтане, возмутили приморцев
Поздравление экс-мэра Владивостока Виталия Веркеенко с Днем города Владивостока
Историк Владимир Калинин: Владивосток не режется на куски, его можно любить только целиком
«Нашествие какое-то»: непрошеная гостья наделала шороху во дворе жилого дома в Уссурийске
Директор Ботанического сада Павел Крестов поздравляет жителей Владивостока с юбилеем города
Жара в городе у моря: Владивосток встречает свой День рождения настоящим теплом
Во Владивостоке Lexus, разворачиваясь на переходе, протаранил мотоцикл с девушками
Новый детсад Владивостока на 230 мест распахнет свои двери в сентябре
На улице Тигровой во Владивостоке установлен новый светофор
Во Владивостоке открылся после масштабного ремонта фуникулер
Приморские экологи приняли активное участие в плебисците
В историческом тоннеле, построенном для транспортировки мин, идет укладка водопровода Владивостока
Два капитана: сотрудники ИК-29 на вечерней пробежке обезвредили грабителя-рецедивиста
Избирком Приморья опроверг фейковую информацию о "бюллетенях без печати" на участке №914
Во Владивостоке откроется фотовыставка, посвященная тем, кто не прекращал работать во время эпидемии
2 миллиона за закрытие уголовного дела: шестерых «адвокатов», вравших клиенту, взяла с поличным ФСБ Приморья
Часть дорог Приморья перекрыты из-за разрушений нанесенных затяжными дождями
Сбербанк продлил дисконт 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок до 2021 года
Пенсионерку-торговку контрафактным спиртом в Уссурийске покалечил озлобленный клиент
COVID-19 продолжает уносить жизни приморцев: два жителя Находки умерли от коронавируса
77 человек: количество выявляемых ежедневно людей с инфекцией COVID-19 сокращается
«КП-Владивосток» поздравляет газету «Владивосток» с днем рождения
Почти в 3 раза выросло за год количество безработных в Приморье
Во Владивостоке сегодня до +25 °С
Жителей Приморья пугают «наводнением века»
Шашки наголо: необычная разборка едва не привела к трагедии