«Нашествие какое-то»: непрошеная гостья наделала шороху во дворе жилого дома в Уссурийске

2 Июль 2020 2020-07-02T01:36:17+03:00

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Не самую приятную находку сделали накануне жители Уссурийска. Во дворе жилого дома, рядом с магазином, горожанка заметила огромную змею. Пресмыкающееся то ли заползало в подвал, то ли выбиралось из него. Непрошеную гостью успели заснять на видео.

По словам очевидцев, действия развернулись возле дома №96 на улице Советская. Многих кадры не порадовали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/788218" frameborder="0"></iframe> Большая змея во дворе дома в Уссурийске.Видео: mark2_che (Марк Чернослив)

«Господи, убереги меня от встречи с таким существом лицом к лицу», «Они скоро будут ползать, как кошки во дворах бегают. Фи…», «Лет 25 назад на этом районе много змей водилось. Потом расползлись в разные стороны», «Нашествие какое-то, на Некрасова тоже змею видели» – делятся пользователи в социальных сетях.

Судя по видео, в гости наведалась безобидная змея. Амурский полоз не ядовит, но может напугать своими размерами. Одна из самых крупных змей Дальнего Востока в длину достигает около двух метров. Говоря о нашествии, очевидцы вспомнили о змее, которую обнаружили на улице Некрасова. Там рептилия ползала напротив здания городской администрации.

– Друзья! Змею поймал я. Просьба. Не привозите змей в город. Им в лесу хорошо. Повезло, что это амурский полоз. Красивая и безвредная змея. Но ядовитых я ловить не буду, – поделился житель Уссурийска.

«КП» уже неоднократно рассказывала о встречах человека и пресмыкающихся в черта города. В Партизанске в начале лета удалось заснять интересную схватку змеи и птиц.

Житель Уссурийска самостоятельно поймал змею. Фото: mark2_che, hccc.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU