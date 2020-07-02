2020-07-02T02:24:10+03:00
Общество

Пока током не убило: дети, «репетирующие» День ВДВ в фонтане, возмутили приморцев

Очевидцы уверены, что беззаботное плескание может обернуться трагедией [видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Местом купания в Уссурийске стал городской фонтанМестом купания в Уссурийске стал городской фонтанФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Необычное видео облетает социальные сети Приморья. Как уверяет автор, кадры сняты в центре Уссурийска. Внимание пользователей интернета приковывает сразу две вещи – разгуливающая по городу крыса и беззаботно купающиеся в фонтане дети.

Если с крысой все понятно. Факт конечно неприятный, но животное есть – животное, гуляет, где хочет. Хотя такой спутник, да еще и в центре города многим не по нраву. Однако больше вопросов у жителей Приморья возникло именно к поведению детей. Очевидцы и пользователи соцсети призывают к соблюдению элементарных правил безопасности и гигиены.

В Уссурийске дети устроили купание в фонтане.Видео: mark2_che (Марк Чернослив)

«Блин, дети в фонтанах? Купаются пока током кого-нибудь не убьет», «Никого не смущает что дети в фонтане купаются? Всем мышь интереснее? Народ, вы что? Куда смотрят родители? Там же химию в воду добавляют, а потом дружно в инфекцию», «Дети репетируют 2 августа», «Меня одного бесят люди, которые не отличаются культурой? Тем более с детского возраста» – комментируют происходящее приморцы.

Отметим, купание в фонтане – действительно не лучшая идея и речь идет не только о гигиене. Дело в том, что в чаше фонтана установлены насосное оборудование и металлические конструкции. Вдоль всего периметра идут погружные насосы. Они работают от напряжения 220 вольт. Словом, никто не застрахован от короткого замыкания. В России уже случались трагедии в фонтанах. Так, 13 лет назад на День ВДВ во Владикавказе погиб мужчина, еще 6 человек получили травмы.

Призываем жителей Приморья соблюдать меры безопасности и рассказать об опасности игр в фонтанах своим детям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коктейли в баре были не только паровые: полиция пресекла во Владивостоке незаконную продажу алкоголя
О смерти от коронавируса еще двух человек объявлено в Приморье за последние 24 часа
Плюс 76 заболевших COVID-19 в Приморье за прошедшие сутки
Пауэрлифтер Иван Савкин: Владивосток - это город с колоссальной энергетикой
Федеральная трасса в Приморье получила еще один мост
Председатель Владивостокского диггер-клуба Артур Романенко: Владивосток – город, который нельзя не любить
Мэр Владивостока поздравил его жителей с 160-летием города
Призер Олимпийских игр Иван Штыль поздравил Владивосток с Днем Рождения
Криминальный авторитет из Якутии убит во Владивостоке другим жителем Якутии
Пока током не убило: дети, «репетирующие» День ВДВ в фонтане, возмутили приморцев
Поздравление экс-мэра Владивостока Виталия Веркеенко с Днем города Владивостока
Историк Владимир Калинин: Владивосток не режется на куски, его можно любить только целиком
«Нашествие какое-то»: непрошеная гостья наделала шороху во дворе жилого дома в Уссурийске
Директор Ботанического сада Павел Крестов поздравляет жителей Владивостока с юбилеем города
Жара в городе у моря: Владивосток встречает свой День рождения настоящим теплом