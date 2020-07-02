Пока током не убило: дети, «репетирующие» День ВДВ в фонтане, возмутили приморцев

2 Июль 2020 2020-07-02T02:24:10+03:00

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Необычное видео облетает социальные сети Приморья. Как уверяет автор, кадры сняты в центре Уссурийска. Внимание пользователей интернета приковывает сразу две вещи – разгуливающая по городу крыса и беззаботно купающиеся в фонтане дети.

Если с крысой все понятно. Факт конечно неприятный, но животное есть – животное, гуляет, где хочет. Хотя такой спутник, да еще и в центре города многим не по нраву. Однако больше вопросов у жителей Приморья возникло именно к поведению детей. Очевидцы и пользователи соцсети призывают к соблюдению элементарных правил безопасности и гигиены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/788219" frameborder="0"></iframe> В Уссурийске дети устроили купание в фонтане.Видео: mark2_che (Марк Чернослив)

«Блин, дети в фонтанах? Купаются пока током кого-нибудь не убьет», «Никого не смущает что дети в фонтане купаются? Всем мышь интереснее? Народ, вы что? Куда смотрят родители? Там же химию в воду добавляют, а потом дружно в инфекцию», «Дети репетируют 2 августа», «Меня одного бесят люди, которые не отличаются культурой? Тем более с детского возраста» – комментируют происходящее приморцы.

Отметим, купание в фонтане – действительно не лучшая идея и речь идет не только о гигиене. Дело в том, что в чаше фонтана установлены насосное оборудование и металлические конструкции. Вдоль всего периметра идут погружные насосы. Они работают от напряжения 220 вольт. Словом, никто не застрахован от короткого замыкания. В России уже случались трагедии в фонтанах. Так, 13 лет назад на День ВДВ во Владикавказе погиб мужчина, еще 6 человек получили травмы.

Призываем жителей Приморья соблюдать меры безопасности и рассказать об опасности игр в фонтанах своим детям.

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ИСТОЧНИК KP.RU