Мэр Владивостока поздравил его жителей с 160-летием города
Глава администрации Владивостока Олег Гуменюк поздравил владивостокцев со 160-летием города. Мэр коснулся истории образования форпоста России на Тихом океане, упомянул о развитии современного Владивостока и отдал должное жителям столицы российского Дальнего Востока.
«Вашими руками и благодаря вашим решениями и действиям создается сегодняшняя история города и претворяются в жизнь смелые планы» — говорится в поздравлении.
Традиционно Олег Гуменюк пожелал владивостокцам здоровья, благополучия и успеха в реализации самых грандиозных планов во славу Владивостока и всей России!
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU