2020-07-02T03:00:17+03:00
Общество

Мэр Владивостока поздравил его жителей с 160-летием города

День города отмечается сегодня, 2 июля
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Глава Администрации города Владивостока Олег Гуменюк. Фото: сайт администрации ВладивостокаГлава Администрации города Владивостока Олег Гуменюк. Фото: сайт администрации Владивостока
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Глава администрации Владивостока Олег Гуменюк поздравил владивостокцев со 160-летием города. Мэр коснулся истории образования форпоста России на Тихом океане, упомянул о развитии современного Владивостока и отдал должное жителям столицы российского Дальнего Востока.

«Вашими руками и благодаря вашим решениями и действиям создается сегодняшняя история города и претворяются в жизнь смелые планы» — говорится в поздравлении.

Традиционно Олег Гуменюк пожелал владивостокцам здоровья, благополучия и успеха в реализации самых грандиозных планов во славу Владивостока и всей России!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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