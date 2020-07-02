Федеральная трасса в Приморье получила еще один мост

2 Июль 2020 2020-07-02T05:36:36+03:00

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Новое мостовое сооружение появилось на 452-м километре федеральной дороги в Кировском районе Приморья. Сотрудники АО мост через ручей на трассе А-370.

Общая протяженность обновленного участка составляет 116 метров. Из них мост с тремя пролетами занимает 26,5 метра. Естественно, дорожные рабочие трудились не только над мостовым сооружением, но и над подъездами к нему. Сообщается, что уложили сразу пять различных видов асфальтобетона.

Мост на 452-м километре федеральной дороги в Кировском районе Приморья. Фото: сайт правительства Приморья

— Мост выполнен с использованием новых технологий. Например, мы установили здесь пластиковое перильное ограждение, которое не требует постоянного контроля. Сдача объекта прошла успешно. Это уже второй мост на федеральной трассе, который сдает в этом году наша компания, — рассказали представители «Примавтодора».

Скоро дорожники готовятся сдать еще два объекта. Ввода в эксплуатацию ждут мост через реку Славянка на подъезде к селу Поспелово, а также мост через реку Студеная, ведущий к селу Духовское.

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ИСТОЧНИК KP.RU