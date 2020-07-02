2020-07-02T05:05:15+03:00
Общество

Коктейли в баре были не только паровые: полиция пресекла во Владивостоке незаконную продажу алкоголя

Изъято 40 литров спиртного без документов, а 26-летний владелец заведения, вероятно, будет оштрафован [фото]
Никита СЕРГЕЕВ
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Полиция пресекла во Владивостоке незаконную продажу алкоголя. Фото: пресс-служба УМВД России по городу ВладивостокуПолиция пресекла во Владивостоке незаконную продажу алкоголя. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку
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Во Фрунзенском районе Владивостока в кальянной на улице Комсомольская полиция обнаружила незаконную продажу алкоголя. Выяснено, что заведение действовало без государственной регистрации и продавало спиртное не имея на это лицензии.

Сотрудники полиции изъяли и направили на ответственное хранение 40 литров различного алкоголя, который продавали без необходимых документов. На 26-летнего жителя Владивостока, владельца бара возбуждено административное производство по статьям 14.17.1 «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами», и 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации».

Изъято 40 литров спиртного без документов. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

Изъято 40 литров спиртного без документов. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку, материалы переданы в мировой суд для принятия решения по существу. Предприниматель может получить штраф с конфискацией спиртосодержащей продукции.

Коктейли в баре были не только паровые: полиция пресекла во Владивостоке незаконную продажу алкоголя

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ИСТОЧНИК KP.RU

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