2020-07-02T04:47:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Плюс 76 заболевших COVID-19 в Приморье за прошедшие сутки

Число победивших коронавирус приморцев приближается к 3000 человек
Никита СЕРГЕЕВ
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Выздоровели в Приморье за сутки еще 30 человекВыздоровели в Приморье за сутки еще 30 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За прошедшие сутки выявлено 75 заболевших коронавирусом в Приморье. Большинство во Владивостоке и Находке.

Выздоровели за сутки еще 30 человек, общее число победивших коронавирус приморцев на сегодняшний день приближается к трем тысячам. Продолжают лечение около 1,5 тысячи жителей края.

Не справились с COVID-19 еще два приморца — мужчина и женщина в возрасте старше 70 лет.

Распространение коронавируса по Приморью. Инфографика: пресс-служба правительства Приморья

Распространение коронавируса по Приморью. Инфографика: пресс-служба правительства Приморья

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ИСТОЧНИК KP.RU

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