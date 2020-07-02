Плюс 76 заболевших COVID-19 в Приморье за прошедшие сутки
За прошедшие сутки выявлено 75 заболевших коронавирусом в Приморье. Большинство во Владивостоке и Находке.
Выздоровели за сутки еще 30 человек, общее число победивших коронавирус приморцев на сегодняшний день приближается к трем тысячам. Продолжают лечение около 1,5 тысячи жителей края.
Не справились с COVID-19 еще два приморца — мужчина и женщина в возрасте старше 70 лет.
Распространение коронавируса по Приморью. Инфографика: пресс-служба правительства Приморья
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ИСТОЧНИК KP.RU