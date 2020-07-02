2020-07-02T04:44:55+03:00
Коронавирус Covid-19

О смерти от коронавируса еще двух человек объявлено в Приморье за последние 24 часа

За весь период эпидемии в крае от COVID-19 умерло 48 человек
Никита СЕРГЕЕВ
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О смерти двух человек от коронавируса объявлено в Приморье за 24 часаО смерти двух человек от коронавируса объявлено в Приморье за 24 часаФото: Сергей БАЛАНОВ
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Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Приморье сообщил о том, что еще два приморца не справились с болезнью — мужчина и женщина в возрасте старше 70 лет.

Сейчас в регионе число умерших от новой коронавирусной инфекции равно 48.

За прошедшие сутки выявлено 75 заболевших коронавирусом в Приморье. Большинство из них проживает во Владивостоке и Находке. Выздоровели за сутки еще 30 человек, общее число победивших коронавирус приморцев на сегодня приближается к трем тысячам. Продолжают лечение около 1,5 тысячи жителей края.

Распространение коронавируса по Приморью. Инфографика: пресс-служба правительства Приморья

Распространение коронавируса по Приморью. Инфографика: пресс-служба правительства Приморья

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ИСТОЧНИК KP.RU

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