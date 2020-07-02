О смерти от коронавируса еще двух человек объявлено в Приморье за последние 24 часа
Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Приморье сообщил о том, что еще два приморца не справились с болезнью — мужчина и женщина в возрасте старше 70 лет.
Сейчас в регионе число умерших от новой коронавирусной инфекции равно 48.
За прошедшие сутки выявлено 75 заболевших коронавирусом в Приморье. Большинство из них проживает во Владивостоке и Находке. Выздоровели за сутки еще 30 человек, общее число победивших коронавирус приморцев на сегодня приближается к трем тысячам. Продолжают лечение около 1,5 тысячи жителей края.
Распространение коронавируса по Приморью. Инфографика: пресс-служба правительства Приморья
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU