О смерти от коронавируса еще двух человек объявлено в Приморье за последние 24 часа

2 Июль 2020 2020-07-02T04:44:55+03:00

О смерти двух человек от коронавируса объявлено в Приморье за 24 часа Фото: Сергей БАЛАНОВ

За весь период эпидемии в крае от COVID-19 умерло 48 человек

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Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Приморье сообщил о том, что еще два приморца не справились с болезнью — мужчина и женщина в возрасте старше 70 лет.

Сейчас в регионе число умерших от новой коронавирусной инфекции равно 48.

За прошедшие сутки выявлено 75 заболевших коронавирусом в Приморье. Большинство из них проживает во Владивостоке и Находке. Выздоровели за сутки еще 30 человек, общее число победивших коронавирус приморцев на сегодня приближается к трем тысячам. Продолжают лечение около 1,5 тысячи жителей края.

Распространение коронавируса по Приморью. Инфографика: пресс-служба правительства Приморья

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ИСТОЧНИК KP.RU