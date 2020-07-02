«Можно и по 50»: лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенеко поздравил жителей Владивостока со 160-летием города

2 Июль 2020 2020-07-02T06:27:37+03:00

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Сегодня все оды посвящены тебе, Владивосток. Столица Дальнего Востока 2 июля празднует юбилей – 160 лет со дня основания. Даже погода сегодня в честь такого события подарила городу небо без единого облачка и жаркое по-настоящему летнее солнце. «Комсомольская правда – Владивосток» запустила праздничный марафон, всецело посвященный Владивостоку.

В прямом эфире радио мы разыгрываем супер призы и слушаем поздравления от именитых жителей города. Специально для марафона «КП» видеообращение, адресованное владивостокцам, записал создатель самой знаменитой песни про Владивосток. Подсказка – бьется родная, в экстазе пылая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/788137" frameborder="0"></iframe> Илья Лагутенко поздравляет Владивосток со 160-летием.

- Ну что, можно и по 50 , ведь Владивостоку-то уже 160. Все мои сердечные поздравления сегодня вам, дорогие жители Владивостока, а также тем, кто город любит или хотя бы знает. Ну а то, что наступят времена почище – так в этом мы не сомневаемся никогда. Всегда сердцем с тобой, дорогой Владивосток, - обратился к приморцам Илья Лагутенко, лидер группы «Мумий Тролль».

Кстати, марафон в прямом эфире радио «КП» еще не завершен. Вы еще можете успеть забрать ценные призы, поэтому поспешите.

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ИСТОЧНИК KP.RU