Дети оказались важней: владивостокцы в опросе по «Народному бюджету» выбрали проект «Сохрани тепло детям»
О том, что подведены итоги опроса по «Народному бюджету», сообщил официальный аккаунт Facebook администрации Владивостока. Жители города с помощью голосования выбирали, на какой из предложенных проектов лучше направить средства в этом году. Каждый из рассматриваемых проектов стоит 173 миллиона рублей.
После подсчета опросных листов выяснилось, что победил проект «Сохрани тепло детям», предусматривающий массовую замену в школах города старых деревянных окон на пластиковые. Всего собираются заменить 4659 окон в 48 образовательных учреждениях.
Напоминаем, горожанам предлагали выбрать один из трех проектов: «Сохрани тепло детям», «Скверы городу и горожанам» (реконструкция Матросского сквера, Покровского парка и шести локальных территорий) и «Светлый город» (организация вечерней подсветки Владивостока).
Всего в опросе приняли участие 56 224 человек. Действительных опросных листов — 53 457. За замену школьных окон высказались 29724 человека. За проект «Скверы городу и горожанам» — 20092 голосов. За «Светлый город» — 3641 голос.
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ИСТОЧНИК KP.RU