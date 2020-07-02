2020-07-02T08:57:25+03:00
Политика

За поправки все 100% голосов отдали на 31 УИК Владивостока, против – на двух

Практически во всех случаях речь идет про небольшие судовые участки
Сергей БАЛАНОВ
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Голосование по поправкам в КонституциюГолосование по поправкам в КонституциюФото: Сергей БАЛАНОВ
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Приморский Крайизбирком опубликовал результаты голосования по вопросам поправок в Конституцию, которое прошло 1 июля. В плебисците приняло участие 723 тысячи приморцев, за поправки проголосовало 78,86%. Но на самих участках результаты распределялись неравномерно. Во Владивостоке на 31 УИК за поправки высказались 100% голосовавших. Но на двух единственных участках на весь город во Фрунзенском районе 100% избирателей проголосовали против поправок.

В Ленинском районе 100% за проголосовали только на одном спецучастке - УИК №5402. Здесь в голосовании приняли участие все 369 зарегистрированных избирателей.

В Первореченском и Советском районе такого единодушия не наблюдалось ни на одном участке.

Что касается Фрунзенского района, то тут очень много судовых участков - голосование экипажей прямо на борту судна. Это очень небольшие участки по 20-40 избирателей, на них традиционно 100% явка. Но что касается результатов голосования, то на 18 участках в итоге проголосовали единогласно «за» поправки. Но есть два участка, где 100% избирателей проголосовали против поправок.

Наконец, в Первомайском районе тоже есть 12 спецучастков с общим количеством избирателей меньше 1000 человек. По всем по ним при 100% явке единогласный результат – за поправки в Конституцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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