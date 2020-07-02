«DNS Девелопмент» построит в партнерстве с государством школу и детсад в Приморье

2 Июль 2020 2020-07-02T07:34:33+03:00

Это будет первый опыт в регионе проекта государственно-частного партнерства в сфере образования [фото]

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Построить школу и детский сад намерена компания «DNS Девелопмент». Это будет первый опыт в Приморье проекта государственно-частного партнерства в сфере образования. Воплотить идею в реальность намерены в новом жилом микрорайоне «Формат», который возводит компания недалеко от поселка Зима-Южная Надеждинского района.

— Мы приверженцы комплексного подхода в строительстве жилья. Еще на этапе разработки концепции и проектирования мы включаем в проект всю необходимую инфраструктуру будущего микрорайона для комфортной жизни новоселов: новые дороги, коммуникации, места для прогулок отдыха и, конечно же, такие важные социальные объекты, как школа и детский сад. Мы планируем, что в ЖК «Формат» будет жить около 1500 семей, поэтому у родителей должна быть возможность водить детей в детский сад в шаговой доступности от дома, отпустить ребенка в школу самостоятельно, не переживая за безопасность, — рассказал совладелец группы компаний DNS Константин Богданенко.

По данным пресс-службы правительства Приморья, всего к 2022 году в жилкомплексе «Формат» появятся 14 домов разной этажности. Первых четыре дома примут новоселов уже этой осенью и вопрос строительства детсада и школ актуален уже сейчас.

Воплотить идею в новом микрорайоне «Формат» недалеко от поселка Зима-Южная. Фото: сайт правительства Приморья

Ведется подготовительная работа для заключения концессионных соглашений между правительством края и «DNS Девелопмент» на строительство школы на 450 мест и детского сада на 240 мест.

— Заключение такого соглашения позволяет единовременно снизить нагрузку на краевой бюджет, сделать так, чтобы бизнес вкладывал свои средства и начинал строительство социальных объектов одновременно с жильем, — сообщила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Принципиальное отличие механизма ГЧП от варианта, когда соцобъекты строятся по госзаказу заключается в том, что инициатором проекта может выступать бизнес, а не государство. Застройщик сам выясняет, есть ли потребность у живущих или будущих жителей территории в объекте. Он за свой счет разрабатывает по всем правилам проектно-сметную документацию. Выстраивает финансовую модель, гарантирует финансирование реализации проекта за счет собственных средств.

У родителей должна быть возможность водить детей в детский сад недалеко от дома. Фото: сайт правительства Приморья

Краевые власти всесторонне оценивают проект и, если строительство отвечает конкретным задачам социально-экономического развития, становятся публичным партнером в рамках ГЧП — заключается концессионное соглашение. Государство предоставляет земельный участок под стройку и только после ввода в эксплуатацию объекта поэтапно компенсирует застройщику расходы по утвержденному графику. Важно, что период выплаты компенсации бизнесу долгосрочный: от 3 до 25 лет. Именно это и позволяет перераспределить нагрузку на бюджет региона.

— Мы не планируем получение коммерческой прибыли от строительства школы и детского сада. Как крупный девелопер, мы заинтересованы в том, чтобы новый микрорайон стал по-настоящему комфортным для жизни, и поэтому готовы вкладывать свои ресурсы в социальную инфраструктуру, — комментирует заместитель директора по вопросам государственно-частного партнерства компании «DNS Девелопмент» Виктория Ивачева.

Подготовка концессионных соглашений в среднем занимает от полугода.

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ИСТОЧНИК KP.RU