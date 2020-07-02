2020-07-02T08:21:26+03:00
Общество

Почта России открыла подписную кампанию на 1 полугодие 2021 года по нынешним ценам

Досрочная подписная кампания продлится до 31 августа
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Почта России открыла подписную кампанию на 1 полугодие 2021 года по нынешним ценамПочта России открыла подписную кампанию на 1 полугодие 2021 года по нынешним ценам
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Клиенты Почты России смогут выписать печатные издания на первое полугодие 2021 года по ценам текущего полугодия. Досрочная подписная кампания стартовала 1 июля и продлится до 31 августа.

Традиционно в этот период подписаться можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении Почты России. Навигация сервисов позволяет выбрать журналы и газеты по названию или индексу в поисковой строке, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут. Выписать печатные СМИ можно также во всех почтовых отделениях по бумажному каталогу и пригласив почтальона на дом.

В акции участвуют свыше 1100 изданий, среди которых 330 газет и журналов федерального значения, а также 260 региональных и почти 460 районных печатных изданий. Это бизнес-газеты, глянцевые журналы, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие. Благодаря развитой логистической инфраструктуре Почта России доставит журналы и газеты даже в самые труднодоступные населенные пункты страны.

Также можно оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов, детских домов, ветеранам или пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акций «Дерево добра» podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/region и «Подпиши соседа» podpiska.pochta.ru/collection/sosed необходимо выбрать регион, социальное учреждение, либо указать почтовый адрес получателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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