Мост через Золотой Рог прямо в квартире: новое мобильное приложение «Владивосток 2020»

2 Июль 2020 2020-07-02T08:42:27+03:00

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Цифровой подарок ко Дню города подготовил Владивостоку «Ростелеком» — это новое мобильное приложение «Владивосток2020». Эта игра с элементами дополненной реальности бесплатно доступна в AppleStore и GooglePlay.

Пользователи смогут пройти интерактивный квест, сделать фотографии с трехмерными моделями достопримечательностей Владивостока прямо дома, поучаствовать в исторической викторине и даже получить приз. Подарком станет промо-код на бесплатный доступ к пакету «Трансформер» видеосервиса Wink на 30 дней. А победители получат коллекцию из 5 000 популярных фильмов и 227 телеканалов.

Как сообщает пресс-служба «Ростелекома», при разработке приложения использовалась технология дополненной реальности AR (augmented reality) — существующее пространство дополняется интерактивным слоем цифровой визуальной информации в режиме реального времени. Например, находясь у себя дома, человек может сфотографироваться с Токаревским маяком, мостом через бухту Золотой Рог или ростральной колонной на въезде во Владивосток.

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ИСТОЧНИК KP.RU