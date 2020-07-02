Сразу около 500 запрещенных предметов задержали сотрудники ГУФСИН

2 Июль 2020 2020-07-02T09:13:03+03:00

Около 500 запрещенных предметов пытались провезти в ИК-27 в Приморье. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

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Попытку доставки особо крупной партии запрещенных предметов на территорию исправительной колонии пресекли сотрудники ИК-27 ГУФСИН России по Приморскому краю. На контрольно-пропускном пункте учреждения при досмотре автомобиля, въезжающего в промышленную зону, сотрудники обнаружили около 500 запрещенных предметов, спрятанных хитроумным способом.

В электромоторе, предназначенном для установки на промзоне, сотрудники обнаружили и изъяли 30 сотовых телефонов, около 400 сим-карт, более 50 комплектующих к ним, два Wi-Fi роутера и МР3 проигрыватель. Обнаружили запрещенные предметы, как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю, в ходе реализации оперативной информации.

Передача запрещенных предметов на территорию учреждений уголовно- исполнительной системы влечет за собой уголовную или административную ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU