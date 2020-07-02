Энергетики приморского филиала ДРСК совершенствуют систему учета электроэнергии

2 Июль 2020 2020-07-02T09:18:33+03:00

За 6 месяцев 2020 года в Приморье введено в эксплуатацию более 7,7 тысяч приборов учета с дистанционной передачей данных

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В филиале «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК» входит в Группк РусГидро) ведутся работы по установке современных приборов учета в рамках программы внедрения автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ). За 6 месяцев 2020 года в муниципальных районах Приморья введено в эксплуатацию более 7,7 тысяч приборов учета с дистанционной передачей данных.

В этом году в рамках инвестиционной программы установка приборов учета электроэнергии с включением в автоматизированную систему велась в Шкотовском, Партизанском, Хасанском, Дальнереченском, Кировском, Анучинском, Кавалеровском районах. Энергетики внедряют систему АИИС КУЭ в тех населенных пунктах, где проблема незаконного потребления электроэнергии стоит особо остро. Она позволяет отслеживать потребление электроэнергии в режиме реального времени и предотвращать хищения энергоресурсов.

Кроме этого, с 1 июля 2020 года в соответствии с федеральным законом энергетики начнут работу по замене приборов учета, у которых закончится межповерочный интервал во 2 полугодии, то есть временной отрезок, в который изготовитель счетчика гарантирует его точную работу. В рамках этой работы планируется установить более 2 тысяч приборов учета по всему краю.

Стоит отметить, что система автоматизации учета электроэнергии (АИИС КУЭ) является одним из самых действенных способов снижения потерь в электрических сетях, связанных с воровством электроэнергии. В районах Приморья, где были установлены новые приборы учета, наблюдается снижение потерь. Так, за период с 2018 по 2019 год система позволила сократить потери в объеме 3,5 млн. кВт*ч на сумму более 7 млн. рублей.

В 2019 году Приморским электрическим сетям удалось снизить потери электроэнергии до уровня 6,49%. Этот показатель стал лучшим среди всех филиалов Дальневосточной распределительной сетевой компании. Такой результат удалось достигнуть, в том числе благодаря реализации проекта автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ).

Применение АИИС КУЭ позволяет более точно и своевременно проводить начисления за потребленную электроэнергию. Система позволяет снимать показания приборов учета электроэнергии и технические характеристики работы оборудования дистанционно. Также появляется возможность выявлять «очаги» увеличения потерь электроэнергии, вплоть до конкретного потребителя.

В следующем году работа по замене приборов учета, у которых заканчивается межповерочный интервал или вышедших из строя, продолжится. В 2021 году планируется установить более 7 тысяч приборов учета во всех структурных подразделениях филиала. Программа по внедрению автоматизированной системы учета электроэнергии в компании реализуется с 2008 года. Эта работа будет продолжена в 2022 году.