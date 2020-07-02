«Дальзавод» начал ремонт причалов во Владивостоке

2 Июль 2020 2020-07-02T09:48:33+03:00

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АО «Центр судоремонта „Дальзавод“ сообщил, что начал ремонт и модернизацию своих причальных стенок в бухте Золотой Рог во Владивостоке. Это позволит „Дальзаводу“ создать активы для формирования работ в гражданском судостроении. Сейчас идут работы на трех мелководных набережных, одна из которых включает глубоководный участок. На нем можно будет вести ремонт крупнотоннажного флота.

— Развитие судостроения и судоремонта является, с учетом географического положения региона, одним из приоритетов для промышленности Приморского края. В связи с этим работы, проводимые „Дальзаводом“, являются для нас крайне важным направлением, которое мы готовы и будем поддерживать», — прокомментировал министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин.

Он также добавил, что правительством предпринят ряд мер, например, создание Фонда развития промышленности и предпринимательства региона, с помощью которого участники рынка могут получить льготные заемные средства на реализацию инвестиционных проектов. Кроме того, создаются программы по поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса, к которым относится и «Дальзавод».

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ИСТОЧНИК KP.RU