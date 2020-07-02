Фейерверк в честь 160-летия Владивостока отменили

2 Июль 2020 2020-07-02T10:12:04+03:00

Эпидемиологическая обстановка в городе пока не позволяет проводить массовые мероприятия

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Фейерверк в честь 160-летия Владивостока, который планировали запускать 2 июля сразу с нескольких площадок, не состоится. В мэрии города подтвердили отмену.

Причина очевидна – неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. На сегодняшний день во Владивостоке 2449 заболевших (+32 за последние сутки).

Напомним, в Приморье из-за коронавируса еще с марта отменены все массовые мероприятия. Именно поэтому юбилей Владивостока придется отпраздновать скромнее, чем хотелось бы.

Ранее мэрия уже отменила фейерверк в честь Дня Победы. Салют 9 мая и 24 июня устраивало только Минобороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU