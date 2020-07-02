Жительница Владивостока довела своего грудного ребенка до дистрофии и пневмонии

2 Июль 2020 2020-07-02T10:25:46+03:00

За жестокое обращение с несовершеннолетним мать из Приморья пойдет под суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокуратура Первомайского района Владивостока утвердила обвинение по уголовному делу против местной жительницы по статье 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

С апреля по июль 2017 года женщина, ранее уже лишенная родительских прав, чуть не отправила на тот свет свое грудное дитя. Гражданка жила в съемной квартире со своим сожителем и малышом, родившимся недоношенным и требующим особого ухода. Но мать злоупотребляла алкоголем, у ребенка не было кроватки, ванночки для купания, одежды, кормили его разведенным сухим молоком с манной кашей.

Жизнь маленького жителя Владивостока была кошмаром. Нерегулярное и скудное питание, постоянный контакт с инфекцией, несоблюдение гигиены, к тому же частые переохлаждения довели ребенка до жуткого состояния. Если бы не соседка, обратившаяся в полицию, дитя вряд ли бы находилось среди живых: ребенок в срочном порядке был госпитализирован с острой правосторонней пневмонией средней тяжести, дистрофией 3 степени и анемией.

Месяц врачи детской клинической больницы выхаживали малыша, пока его состояние стабилизировалось. Сейчас в отношении ребенка установлена опека.

Что касается нерадивой мамаши, она долгое время скрывалась от правоохранительных органов, но была найдена. Теперь уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU