Прокуратура Артема пришла на помощь жителям 44 аварийных многоквартирных домов
Прокуратура города Артема установила, что сразу 44 многоквартирных дома на улицах Горького, Куйбышева, Вокзальной, Дежнева, Астраханской, 2-ой Западной находятся в неудовлетворительном состоянии, не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и фактически не пригодны для проживания.
Более того местные власти не могут принять решение о признании домов аварийными и подлежащими сносу, а людей в них живущих переселить, с 2009 года. Прокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании. СК в свою очередь возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».
Расследование уголовного дела поставлено под контроль в прокуратуре края, сообщает пресс-служба ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU