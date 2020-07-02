2020-07-02T11:02:05+03:00
Общество

Прокуратура Артема пришла на помощь жителям 44 аварийных многоквартирных домов

Следственный комитет завел уголовное дело о халатности должностных лиц администрации городского округа
Никита СЕРГЕЕВ
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СК завел дело по статье "Халатность". Фото: Евгений ГребенюкСК завел дело по статье "Халатность". Фото: Евгений Гребенюк
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Прокуратура города Артема установила, что сразу 44 многоквартирных дома на улицах Горького, Куйбышева, Вокзальной, Дежнева, Астраханской, 2-ой Западной находятся в неудовлетворительном состоянии, не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и фактически не пригодны для проживания.

Более того местные власти не могут принять решение о признании домов аварийными и подлежащими сносу, а людей в них живущих переселить, с 2009 года. Прокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании. СК в свою очередь возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».

Расследование уголовного дела поставлено под контроль в прокуратуре края, сообщает пресс-служба ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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