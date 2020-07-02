ДомКлик запускает сервис подбора недвижимости в новостройках по всей России

2 Июль 2020 2020-07-02T11:27:33+03:00

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ДомКлик от Сбербанка запускает сервис подбора недвижимости в новостройках по всей России — от Калининграда до Владивостока. Сервис позволяет ипотечным клиентам получить скидки до 10% на квартиры в новостройках от ведущих застройщиков.

После одобрения заявки на ипотеку на DomClick.ru или в отделении Сбербанка клиент заполняет форму подбора недвижимости, где указывает предпочтения по стоимости и расположению жилья, инфраструктуре и образу жизни.

Смарт-поиск формирует список подходящих предложений от проверенных застройщиков со скидкой до 10% и отправляет клиенту в чат личного кабинета. Прямо в чате клиент может позвонить или написать застройщику, чтобы забронировать квартиру со скидкой.

К сервису онлайн-подбора недвижимости уже подключились более 700 крупнейших застройщиков России и предлагают клиентам квартиры в почти 1 000 жилых комплексах.

Выбрать подходящую квартиру со скидкой от застройщика и оформить ипотеку можно онлайн на DomClick.ru.