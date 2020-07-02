Секрет успеха голосования за Конституцию в Приморье - личное участие губернатора

2 Июль 2020 2020-07-02T15:00:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Итоги плебисцита по внесению поправок в Конституцию в Приморье оказались непривычно высокими. Ранее демонстрировавшие скептические настроения и умеренную активность на выборах и референдумах, в июле 2020 года жители края активно пошли на участки. По мнению политологов, такой результат является закономерным итогом всей проведенной в Приморье разъяснительной работы: у жителей не осталось вопросов и сомнений.

Приморские социологи изначально прогнозировали довольно высокие результаты по итогам плебисцита по вопросам изменения Конституции. Однако такого феноменально высокого результата все же не предполагали. Если прогнозные цифры по явке фиксировались на уровне 60%, то уровень поддержки ожидался в районе 70%. Действительность ожидания превзошла: регион оказался одним из первых в стране по количеству проголосовавших «за» - почти 79%. Явка тоже не «подкачала» - чуть больше 62%.

По мнению приморского политолога, сооснователя «Тихоокеанского дискуссионного клуба» Сергея Гребенюка, итоги голосования уже сейчас можно назвать феноменальными для края.

«Результат оказался даже выше, чем на выборах президента в 2018 году, несмотря на то, что приморцы традиционно активнее на компаниях федерального уровня. Такой аномальный для нашего края итог является следствием грамотно выстроенной информационной кампании, которая позволила снять все вопросы у людей», - отметил эксперт.

Приняты меры безопасности на участках. Фото: правительство Приморского края

С мнением своего коллеги согласен и политолог, руководитель консалтингового агентства «Эксперт Групп» Павел Наливайко. По словам эксперта впервые за много лет Приморье оказалось в фаворитах по явке не только по Дальнему Востоку, но и вошло в ТОП по России.

«Такой результат – это прямой показатель поддержки населением того курса, который глава региона декларирует через повестку реальных дел. Можно сказать, люди отплатили губернатору за хорошую работу», - отметил политолог.

Вообще активное участие губернатора в кампании стало весомым вкладом в полученный результат. По последним данным социологов, Олег Кожемяко является самым узнаваемым и популярным политиком в регионе, отметил Сергей Гребенюк.

«Губернатора края своим личным примером мотивировал людей принять участие в голосовании», - отметил политолог.

Кроме того, нельзя не отметить и выстроенную за последнее время разъяснительную работу. Акцент на этой составляющей кампании позволил снять все вопросы у населения о том, зачем нужно менять Конституцию и для кого принимаются решения.

«Одним из факторов успеха завершившегося голосования стала синхронизация с деятельностью главы региона Олега Кожемяко. Губернатор не пытается снять с себя груз ответственности за происходящее в регионе, а наоборот, персонифицирует её и соотносит со своим рейтингом. И, конечно, он использовал свои высокие позиции, чтобы призвать население поддержать поправки», - отметил Павел Наливайко.

Политологи отмечают, что ранее ни при одном губернаторе поддержка власти приморцами не превышала 70%.

Явка в Приморье превысила 62%. Фото: правительство Приморского края

Важно, что за все семь дней голосования - а такой формат был применен в России впервые – в крае не было зафиксировано серьезных нарушений. Что крайне нетрадиционно вообще для Приморья. Такой результат может быть следствием уверенности жителей в легитимности голосования, и прозрачности всей процедуры, чему в немалой степени способствовал и сформированный Общественной палатой края корпус наблюдателей.

«Мы сформировали корпус из 5200 наблюдателей, они присутствуют на всех стационарных участках — их в Приморье 1299, а также на 49 временных. Наблюдатели работали не только 1 июля, но и все предыдущие дни голосования. Они принимали участие в наблюдении за выездным голосованием на придомовых территориях. Ежедневно в наблюдении было задействовано порядка 3200 человек», - рассказал Борис Ступницкий.

Напомним, что ранее сообщалось, что результаты голосования позволят поставить еще и вопросы эффективности глав муниципалитетов и их вовлеченность в жизнь людей. Такие выводы позволил сделать опубликованный весной 2020 года рейтинг эффективности руководителей городов и районов. Губернатор чётко обозначил задачу: все главы муниципалитетов ежечасно должны быть готовы к прямому диалогу с населением. Те, кто прислушался, сохранили авторитет у народа. Те, кто решил ничего не менять в своей работе, рискуют утратить доверие людей и высшей власти. Правительство Приморского края уже внедрило систему оценки эффективности работы руководителей муниципальных образований в виде рейтинга социально-экономического развития. Результат голосования на каждой конкретной территории также будет учитываться при принятии кадровых решений, наряду с позицией глав в рейтинге.

ИСТОЧНИК KP.RU