Певица Ляля Алексакова подарила Владивостоку на день рождения клип «Из Владивостока»

2 Июль 2020 2020-07-02T15:09:04+03:00

Этот клип – о Владивостоке, красоте Приморского края и женщинах-музах, живущих в нашем прекрасном городе

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Певица Ляля Алексакова и вся ее команда, которая работала над проектом «Из Владивостока», поздравляет любимый город, его жителей, гостей с Днем города и дарит этот красивый, яркий клип.

Этот клип – о Владивостоке, красоте Приморского края и женщинах-музах, живущих в нашем прекрасном городе. «Слушай, слушай, я нарушу тишину твою и душу и пройдусь по сердцу током ведь я из Владивостока» - любой, кто услышит эти слова, сразу понимает, что, познакомившись с девушкой из Владивостока, он никогда не сможет ее забыть, ведь все они прекрасны!

Ляля Алексакова - Из Владивостока. 160 лет Владивостоку..

В съемках клипа приняли участие женщины и девушки Владивостока, и своей красотой они дополняли красоту этих мест. Длинные летящие юбки, грация, обаяние… все это наполнило клип волшебной энергетикой, отражающей истинный дух нашего города.

Съемки проходили в различных местах: на форте Поспелова, мысе Тобизина, острове Коврижка, раскрывая перед нами еще одну жемчужину Приморья – уникальную красоту местной природы, за сохранение которой в ответе каждый из нас. Глядя на яркие образы, представленные в клипе, трудно не оценить, в каком удивительном месте мы живем, и как важно защищать и преумножать то, что мы имеем.

Этот клип – о Владивостоке, красоте Приморского края и женщинах-музах, живущих в нашем прекрасном городе. Фото: Арина Яковенко

«Я хочу, чтобы весь мир, весь земной шар знал, как красив Владивосток, чтобы нашу природу любили и берегли ее. Для этого и был снят этот клип» - говорит Ляля.

С днём рождения, любимый город!

Автор статьи: Анастасия Перфильева

ИСТОЧНИК KP.RU