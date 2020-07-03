Ух, дождались. Сегодня в Приморье до +32 градусов

3 Июль 2020 2020-07-03T00:37:12+03:00

В дальневосточной столице сегодня без осадков. Фото: Кристина ГРИН

Погода без осадков ожидается почти на всей территории региона

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Погода в Приморье находится во власти гребня антициклона. Именно поэтому в регионе небольшая облачность. По прогнозам синоптиков портала Примпогода, в каре будет преимущественно без осадков. В отдельных районах утром можно застать туман. Дневные температуры воздуха в пределах +17 +32 градусов. Ветер южный умеренный.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность. Как говорят специалисты, будет без осадков. Утром жители дальневосточной столицы смогут наблюдать за туманом. Днем воздух прогреется до +19 +21 градуса, в пригороде будет до +25 градусов.

Переменная облачность в пятницу и в Уссурийске. Здесь преимущественно без осадков. Днем +24 +26 градусов. Ветер южный умеренный, во второй половине дня до сильного.

В Находке сегодня преимущественно без дождей. По прогнозам синоптиков, здесь переменная облачность. Дневные температуры варьируются в пределах +21 +23 градусов. Ветер южный умеренный.

Температура воды в Амурском заливе +18 градусов, в бухте Находка +15 градусов, в заливе Посьета +19 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU