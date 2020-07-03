2020-07-03T00:57:06+03:00
Общество

Сбербанк реализовал сервис по быстрому возврату НДС для клиентов госсектора

Визит в ФНС больше не требуется: отчёты, заявки и статусы доступны в электронном виде
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Электронные сервисы банка расширяют сферы бизнеса и географию клиентов. Впервые на Дальнем Востоке банковскую гарантию с электронным документооборотом от Сбербанка получила государственная компания из Приморья. Предприятие относится к нефтегазовой сфере, и возвращение средств в оборот для неё принципиально из-за колебаний конъюнктуры мирового рынка.

Так, услуга по предоставлению банковской гарантии от Сбербанка позволяет компаниям-экспортёрам, работающим с госзакупками и тендерами, в два-три раза ускорить процесс возмещения из бюджета НДС и акцизов.

Банк реализовал полный электронный документооборот между клиентом, банком, налоговой службой и казначейством, проводит легализацию электронной банковской гарантии и унификацию формата для ФНС.

Это позволяет провести возврат денег в оборот клиента за 7 дней, причём без посещения налоговых органов.

«В нынешней экономической ситуации клиентам важен быстрый оборот средств, и Сбербанк помогает в этом. Благодаря банковской гарантии клиент не только экономит время, получает финансовые преимущества, но и сейчас может сберечь себя, не посещая государственные органы», - подчеркнул управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин.

Всю документацию как клиенту, так и инспекции банк готовит и передаёт в электронном виде. Без этой услуги срок возмещения НДС согласно налоговому кодексу достигал 72 дней.

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