2020-07-03T02:56:29+03:00
Общество

Открыт новый прямой рейс Владивосток — Красноярск — Владивосток

До конца лета в сибирский город-миллионник из столицы Приморья можно будет долететь за 5 часов
Никита СЕРГЕЕВ
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Открыт новый прямой рейс Владивосток – КрасноярскОткрыт новый прямой рейс Владивосток – КрасноярскФото: Сергей БАЛАНОВ
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Авиакомпания «Аврора», входящая в группу «Аэрофлот», открыла новый прямой рейс ВладивостокКрасноярск — Владивосток. Как сообщает пресс-служба компании, полеты по этому маршруту будут выполняться до 30 августа 2020 года на самолетах Airbus А319. Рейсы совершаются четыре раза в неделю — по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Покидать воздушную гавань Владивостока авиалайнер будет в 19:25. Прибытие в Красноярск в 21:35 (время в пути 5 часов 10 минут). Вылет обратного рейса из Красноярска в 22:35, а прибытие во Владивосток — 06:35 (время в пути — 5 часов). Время указано местное.

Во время перелета пассажирам предложат бортовое питание: закуску, горячее блюдо на выбор, десерт и хлебобулочные изделия, а также напитки — чай (чёрный и зеленый), кофе, минеральную воду и сок в ассортименте.

СПРАВКА:

АО «Авиакомпания „Аврора“», входящая в группу компаний «Аэрофлот», образована в 2013 году. В настоящее время парк воздушных судов «Авроры» насчитывает 23 самолета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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