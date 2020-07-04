2020-07-04T06:36:07+03:00
Происшествия

Снова смерть: коронавирус унес жизни полсотни приморцев

Число выздоровевших в Приморье перешагнуло рубеж в 3000
Милана СОКОЛ
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Специалисты рассказали о новых случаях COVID-19 в ПриморьеСпециалисты рассказали о новых случаях COVID-19 в ПриморьеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Региональный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил актуальные данные по заболеваемости в Приморье. COVID-19 в минувшие сутки унес жизнь еще одного местного жителя. Так, с начала эпидемии победить опасную болезнь не смогли 50 человек.

Однако есть и хорошие новости, по сообщению пресс-службы правительства Приморского края, за сутки выздоровел 91 человек. Всего побороть инфекцию смогли 3064 человека.

Среди новых заболевших в Приморье 69 человек. За все время пандемии медики диагностировали коронавирус у 4602 приморца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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