Житель Приморья убил подругу жены

6 Июль 2020 2020-07-06T03:10:27+03:00

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Тело 40-летней женщины с признаками насильственной смерти (колото-резанными ранами в области живота и спины) было обнаружена в ночь на 5 июля на улице Ленинская в селе Майское Хорольского района Приморья. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По подозрению в совершении преступления уже задержан 45-летний местный житель. Мужчина рассказал, что выпивал с подругой жены и посиделки закончились ссорой. Женщина ударила собутыльника металлическим совком по голове и попыталась убежать. Мужчина догнал ее и нанес два удара ножом: в живот и спину.

Во время обыска жилища подозреваемого обнаружено орудие убийства. Расследование дела продолжается: назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU