2020-07-07T00:07:31+03:00
Общество

Погода во Владивостоке, Находке и Уссурийске 7 июля 2020: синоптики обещают ливни и грозы

Во Владивостоке стоит ожидать утром морось, перерастающую в туман, в Уссурийске и Находке дожди придут во второй половине дня
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Погода во Владивостоке, Находке и Уссурийске 7 июля 2020: синоптики обещают ливни и грозыПогода во Владивостоке, Находке и Уссурийске 7 июля 2020: синоптики обещают ливни и грозы
Изменить размер текста:

Сегодня, 7 июля, в Приморье погоду определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". По прогнозам синоптиков, в крае сегодня будет весь день облачно, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах ливни, грозы и туман. Это значит, что отдых у воды станет не самым уютным досугом на сегодня. Умеренный ветер будет дуть с юга, а температура воздуха составит от +15 до +27°C.

Во Владивостоке с самого утра будет облачно и морось. Во второй половине дня, по прогнозам синоптиков, она перерастет в дождь. Местами по городу можно заметить туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха до +18°C.

В Уссурийске также ясной погоды ждать не стоит. Весь день будет облачно, прольет небольшой, во второй половине дня умеренный дождь, возможно даже появление гроз. Ветер южный умеренный до сильного.Температура воздуха до +25°C.

В Находке облачно, небольшой, вечером умеренный дождь, местами будет замечен туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20...+22°C.

Температура воды в Амурском заливе +19°С, в бухте Находка +17°C, в заливе Посьета +21°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк предложил студентам разработать проекты для своей экосистемы в рамках SBERBANK CHALLENGE CUP
На одного умершего больше, чем вчера. Всего 54 жителя Приморья погибли от COVID-19
Энергетики Приморья подключили к электроснабжению вторую очередь жилого микрорайона «Зелёный угол»
За сутки в Приморье обнаружено 60 новых инфицированных COVID
День ВМФ Владивосток отпразднует без военного шоу
Мусор Дальнереченка теперь пойдет на сортировку
Ограничений проезда для автотранспорта на дорогах Приморья нет
«Дальневосточные гектары» подбираются к крупным городам Приморья
Самый мощный атомоход в истории мирового судостроения создают в Приморье
Приморец проштрафился более чем на 2 миллиона рублей за таможенные платежи
В Приморье синоптики объявили желтый уровень опасности и рассказали, когда ждать удара
Поиски Татьяны Назаренко в Приморье продолжаются второй месяц
Погода во Владивостоке, Находке и Уссурийске 7 июля 2020: синоптики обещают ливни и грозы
Детские загородные и пришкольные лагеря начнут работать в Приморье с 15 июля
Парк Мингородка во Владивостоке скоро получит сеть пешеходных дорожек
Клиенты Сбербанка смогут подключить свои действующие карты к зарплатному проекту в приложении Сбербанк Онлайн
+28 °С и выше: жара во Владивостоке наступит в среду
Прямым рейсом из Владивостока в Сочи: авиакомпания «Россия» открыла новый маршрут
«Просто заснул»: в лобовом ДТП на приморской трассе погибла пассажирка, еще двое попали в больницу в тяжелом состоянии
"Беременная женщина с ножевым ранением, умирая, обняла свою дочь": подробности убийства у озера в поселке Заводском
Еще об одном приморце, умершем от COVID-19, сообщил оперативный штаб
Приморцам пообещали, что через три года в крае не будет разбитых дворов!
Во Владивостоке молодой человек выпал с девятого этажа гостинки
Смертельный номер на дороге: пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку в Дальнегорске