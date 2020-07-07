Погода во Владивостоке, Находке и Уссурийске 7 июля 2020: синоптики обещают ливни и грозы
Сегодня, 7 июля, в Приморье погоду определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". По прогнозам синоптиков, в крае сегодня будет весь день облачно, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах ливни, грозы и туман. Это значит, что отдых у воды станет не самым уютным досугом на сегодня. Умеренный ветер будет дуть с юга, а температура воздуха составит от +15 до +27°C.
Во Владивостоке с самого утра будет облачно и морось. Во второй половине дня, по прогнозам синоптиков, она перерастет в дождь. Местами по городу можно заметить туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха до +18°C.
В Уссурийске также ясной погоды ждать не стоит. Весь день будет облачно, прольет небольшой, во второй половине дня умеренный дождь, возможно даже появление гроз. Ветер южный умеренный до сильного.Температура воздуха до +25°C.
В Находке облачно, небольшой, вечером умеренный дождь, местами будет замечен туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20...+22°C.
Температура воды в Амурском заливе +19°С, в бухте Находка +17°C, в заливе Посьета +21°C.
ИСТОЧНИК KP.RU