2020-07-07T00:44:02+03:00
Общество

Поиски Татьяны Назаренко в Приморье продолжаются второй месяц

За это время пока так и не удалось разыскать 54-летнюю жительницу Владивостока
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Татьяна Назаренко. Фото: ПРОО "Примпоиск"Татьяна Назаренко. Фото: ПРОО "Примпоиск"
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В Приморье продолжаются поиски пропавшей без вести Татьяны Назаренко, которая 4 июня ушла из дома в неизвестном направлении, не оставив своим родным и близким никакой информации, которая бы помогла разыскать 54-летнюю женщину.

Известно, что Татьяна ушла из дома по ул. Героев Хасана, д. 10 еще 4 июня примерно в пять утра.

Рост Татьяны 165 см.,среднего телосложения, волосы рыжие, стрижка каре. В день пропажи она была одета в красное пальто, синие джинсы и чёрные туфли.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении женщины,

просим позвонить по телефонам:

8 (423) 227-65-63 - ОП № 2 УМВД России по г. Владивостоку или 102 – полиция

8 908 451 25 33– волонтеры

ИСТОЧНИК KP.RU

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