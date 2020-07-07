Поиски Татьяны Назаренко в Приморье продолжаются второй месяц
В Приморье продолжаются поиски пропавшей без вести Татьяны Назаренко, которая 4 июня ушла из дома в неизвестном направлении, не оставив своим родным и близким никакой информации, которая бы помогла разыскать 54-летнюю женщину.
Известно, что Татьяна ушла из дома по ул. Героев Хасана, д. 10 еще 4 июня примерно в пять утра.
Рост Татьяны 165 см.,среднего телосложения, волосы рыжие, стрижка каре. В день пропажи она была одета в красное пальто, синие джинсы и чёрные туфли.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении женщины,
просим позвонить по телефонам:
8 (423) 227-65-63 - ОП № 2 УМВД России по г. Владивостоку или 102 – полиция
8 908 451 25 33– волонтеры
ИСТОЧНИК KP.RU