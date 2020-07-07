В Приморье синоптики объявили желтый уровень опасности и рассказали, когда ждать удара

7 Июль 2020 2020-07-07T01:02:39+03:00

По уточненным прогнозам метеорологов, неблагоприятные погодные явления могут пройти в крае 7 и 8 июля

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На Приморье надвигается очередной циклон. Синоптики объявили на ближайшие двое суток в крае желтый уровень опасности, а также рассказали, когда стоит ждать удара стихии.

О приближающемся циклоне было известно еще 4 июля, но тогда нельзя было дать окончательный прогноз по мощности циклона в тот момент, когда он выйдет на территорию Приморского края. Со временем погодная модель изменилась, что позволило метеорологам скорректировать данные.

Таким образом синоптики вывели окончательный прогноз, согласно которому сильные дожди местами все-таки пройдут в Приморье, а вместе с ними ожидаются ливни, а местами грозы. Вместе с этим на ближайшие двое суток в Приморье объявлен желтый уровень погодной опасности с 8:00 7 июля до 20:00 8 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU