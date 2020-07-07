7 Июль 2020 2020-07-07T01:34:36+03:00

Приморец проштрафился более чем на 2 миллиона рублей за таможенные платежи

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В Приморье судебные приставы взыскали с местного жителя более двух миллионов рублей неуплаченных таможенных платежей.

По решению суда 26-летний приморец имеет задолженность по неуплаченным таможенным платежам в размере более 2,3 миллионов рублей. примечательно, что ранее неплательщик уже привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей.

Так как добровольно гражданин не приступил к исполнению обязательств, судебный пристав-исполнитель применил к нему меры принудительного характера. Таким образом счета нарушителя были заблокированы. Кроме того, наложен арест на товары молодого человека, которые по факту попали в страну незаконным способом, так как по ним не были погашены таможенные платежи.

Мужчина сам продал арестованное имущество, а вырученные деньги потратил на покашение долга перед государством.

ИСТОЧНИК KP.RU