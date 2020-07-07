2020-07-07T01:34:36+03:00
Общество

Приморец проштрафился более чем на 2 миллиона рублей за таможенные платежи

Судебные приставы взыскали с мужчины всю сумму неуплаты
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Приморец проштрафился более чем на 2 миллиона рублей за таможенные платежиПриморец проштрафился более чем на 2 миллиона рублей за таможенные платежи
Изменить размер текста:

В Приморье судебные приставы взыскали с местного жителя более двух миллионов рублей неуплаченных таможенных платежей.

По решению суда 26-летний приморец имеет задолженность по неуплаченным таможенным платежам в размере более 2,3 миллионов рублей. примечательно, что ранее неплательщик уже привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей.

Так как добровольно гражданин не приступил к исполнению обязательств, судебный пристав-исполнитель применил к нему меры принудительного характера. Таким образом счета нарушителя были заблокированы. Кроме того, наложен арест на товары молодого человека, которые по факту попали в страну незаконным способом, так как по ним не были погашены таможенные платежи.

Мужчина сам продал арестованное имущество, а вырученные деньги потратил на покашение долга перед государством.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк предложил студентам разработать проекты для своей экосистемы в рамках SBERBANK CHALLENGE CUP
На одного умершего больше, чем вчера. Всего 54 жителя Приморья погибли от COVID-19
Энергетики Приморья подключили к электроснабжению вторую очередь жилого микрорайона «Зелёный угол»
За сутки в Приморье обнаружено 60 новых инфицированных COVID
День ВМФ Владивосток отпразднует без военного шоу
Мусор Дальнереченка теперь пойдет на сортировку
Ограничений проезда для автотранспорта на дорогах Приморья нет
«Дальневосточные гектары» подбираются к крупным городам Приморья
Самый мощный атомоход в истории мирового судостроения создают в Приморье
Приморец проштрафился более чем на 2 миллиона рублей за таможенные платежи
В Приморье синоптики объявили желтый уровень опасности и рассказали, когда ждать удара
Поиски Татьяны Назаренко в Приморье продолжаются второй месяц
Погода во Владивостоке, Находке и Уссурийске 7 июля 2020: синоптики обещают ливни и грозы
Детские загородные и пришкольные лагеря начнут работать в Приморье с 15 июля
Парк Мингородка во Владивостоке скоро получит сеть пешеходных дорожек
Клиенты Сбербанка смогут подключить свои действующие карты к зарплатному проекту в приложении Сбербанк Онлайн
+28 °С и выше: жара во Владивостоке наступит в среду
Прямым рейсом из Владивостока в Сочи: авиакомпания «Россия» открыла новый маршрут
«Просто заснул»: в лобовом ДТП на приморской трассе погибла пассажирка, еще двое попали в больницу в тяжелом состоянии
"Беременная женщина с ножевым ранением, умирая, обняла свою дочь": подробности убийства у озера в поселке Заводском
Еще об одном приморце, умершем от COVID-19, сообщил оперативный штаб
Приморцам пообещали, что через три года в крае не будет разбитых дворов!
Во Владивостоке молодой человек выпал с девятого этажа гостинки
Смертельный номер на дороге: пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку в Дальнегорске