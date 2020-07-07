2020-07-07T02:51:58+03:00
Общество

Самый мощный атомоход в истории мирового судостроения создают в Приморье

Постройка ледокола «Россия» началась 6 июля на судоверфи «Звезда» [фото]
Никита СЕРГЕЕВ
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Генеральный директор «Атомфлота» Мустафа Кашка и генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко. Фото: пресс-служба ССК "Звезда"Генеральный директор «Атомфлота» Мустафа Кашка и генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко. Фото: пресс-служба ССК "Звезда"
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Сверхмощный атомный ледокол «Россия» проекта «Лидер» начали строить 6 июля на приморской верфи «Звезда» в Большом Камне. Состоялась резка первых деталей для будущего судна.

— Судно проекта 10510 не имеет аналогов. Уникальный атомный ледокол обладает исключительными техническими характеристиками, которые позволят ему гарантированно обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики, — заявил генеральный директор «Атомфлота» Мустафа Кашка.

Так будет выглядеть атомный ледокол проекта "Лидер". Сайт arms-expo.ru

Так будет выглядеть атомный ледокол проекта "Лидер". Сайт arms-expo.ru

Длина атомохода составит 210 метров, ширина — 47 метров, осадка — 13 метров. Ледокол «Россия» будет оснащен двумя атомными реакторами типа РИТМ-400, четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями. Суммарная мощность энергоустановок ледокола составит 120 МВт, что позволит судну преодолевать льды толщиной более 4 метров со скоростью 2 узла. При толщине льда 2 метра скорость ледокола составит до 12 узлов, сообщает пресс-служба ССК «Звезда».

Государственным заказчиком ледокола является Госкорпорация «Росатом». Судостроительный комплекс «Звезда» выбран единственным исполнителем данного контракта согласно решению президента РФ Владимира Путина. Завершение строительства ледокола намечено на 2027 год.

Начало резки первых деталей для будущего ледокола "Россия" Фото: пресс-служба ССК "Звезда фильм"

Начало резки первых деталей для будущего ледокола "Россия" Фото: пресс-служба ССК "Звезда фильм"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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