2020-07-07T03:17:03+03:00
Общество

«Дальневосточные гектары» подбираются к крупным городам Приморья

АРЧК ведет переговоры с властями региона о сокращении «буферных зон» вокруг Владивостока, Артема и Находки
Константин МИХАЙЛОВ
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Возможно, раздача "Дальневосточных гектаров" начнется совсем рядом с ВладивостокомВозможно, раздача "Дальневосточных гектаров" начнется совсем рядом с ВладивостокомФото: Олеся КУВАТОВА
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«Буферные зоны» — территории вокруг крупных городов, где не выдают участки по программе «Дальневосточный гектар» в Приморье могут сократить. Переговоры об этом ведет Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) с властями края, следует из интервью ТАСС генерального директора АРЧК Сергея Ховрата.

Пока «буферные зоны» существуют вокруг 11 крупнейших городов Дальнего Востока. Однако их территории в некоторых местах уже сокращаются. Они стали меньше вокруг Магадана, Комсомольска-на-Амуре, Южно-Сахалинска. В Приморье уже уменьшились «буферные зоны» рядом с Уссурийском и Арсеньевым. Теперь речь ведется о Владивостоке, Артеме и Находке.

Еще в феврале полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что сокращение «зон» вокруг городов макрорегиона сделает «гектары» доступнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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