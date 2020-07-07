Мусор Дальнереченка теперь пойдет на сортировку

7 Июль 2020 2020-07-07T04:17:21+03:00

В районе запущен второй в Приморском крае комплекс по обработке ТКО [фото]

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Техническое открытие второго в Приморье мусоросортировочного комплекса состоялось в Дальнереченском районе. Твердые коммунальные отходы (ТКО) на комплекс будут поступать со всего района. Сортировать их станут на полезные, опасные и неперерабатываемые. Вторичное сырье, годное для переработки, поделят на шесть фракций: ПЭТ, макулатура, картон, стекло, жестяная и алюминиевая банки. Все непригодное для переработки будет спрессовываться и отправляться на полигон. Опасные отходы отправятся на специализированные предприятия для утилизации.

Мусоросортировочный комплекс. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

— Мощность комплекса при работе одной смены — 10 тысяч тонн отходов в год, учитывая, что из всего города и района в день поступает около 30 тонн отходов. Сортировочная линия готова и к более высоким нагрузкам, при необходимости комплекс готов принять мусор из Красноармейского района«, — рассказал первый заместитель КГУП «Приморский экологический оператор» Сергей Лазарев.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, строительство таких комплексов снижает нагрузку на мусорный полигон, создает дополнительные рабочие места и дает возможность предпринимателям сформировать новый промышленный кластер по глубокой переработке вторсырья.

Вторичное сырье, годное для переработки, поделят на шесть фракций. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Сообщается, что к региональному оператору уже обратился инвестор с предложением установить оборудование на территории комплекса для переработки отходов полиэтилена.

Скоро такой же мусоросортировочный комплекс появится в Лучегорске. Решается вопрос о том, где расположат четвертую подобную линию. Скорее всего это будет Кировский район.

— Если сейчас такие предприятия мы строим за бюджетные средства, то уже появились инвесторы, готовые в сотрудничестве с регоператором, краевой властью создавать подобные мощности, — заявила заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

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ИСТОЧНИК KP.RU