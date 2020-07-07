День ВМФ Владивосток отпразднует без военного шоу

7 Июль 2020 2020-07-07T05:20:18+03:00

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День Военно-Морского Флота, который в этом году пришелся на 26 июля, на это раз во Владивостоке будет отмечаться в сильно сокращенном виде. Традиционный военно-спортивный праздник на водной станции Тихоокеанского флота с демонстрацией боевых возможностей сил флота, а также театрализованное представление на День ВМФ не запланированы, сообщила пресс-службе ТОФ.

«В столице Приморского края до сих пор действуют карантинные меры, которые ограничивают проведения массовых мероприятий», — прокомментировали решение командования флота представители пресс-службы.

Однако вдоль судоходного фарватера бухты Золотой Рог, в районе набережной Цесаревича, будет сформирована парадная линия кораблей ТОФ. Обычно морские парады в Золотом Роге не проводятся, так мешают трафику судов. Лишь в 2015 году такой парад кораблей был устроен в бухте в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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ИСТОЧНИК KP.RU