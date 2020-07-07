2020-07-07T05:20:18+03:00
Общество

День ВМФ Владивосток отпразднует без военного шоу

Однако праздничная парадная линия боевых кораблей будет выстроена в Золотом Роге
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
День ВМФ во Владивостоке. Фото: архив КПДень ВМФ во Владивостоке. Фото: архив КП
Изменить размер текста:

День Военно-Морского Флота, который в этом году пришелся на 26 июля, на это раз во Владивостоке будет отмечаться в сильно сокращенном виде. Традиционный военно-спортивный праздник на водной станции Тихоокеанского флота с демонстрацией боевых возможностей сил флота, а также театрализованное представление на День ВМФ не запланированы, сообщила пресс-службе ТОФ.

«В столице Приморского края до сих пор действуют карантинные меры, которые ограничивают проведения массовых мероприятий», — прокомментировали решение командования флота представители пресс-службы.

Однако вдоль судоходного фарватера бухты Золотой Рог, в районе набережной Цесаревича, будет сформирована парадная линия кораблей ТОФ. Обычно морские парады в Золотом Роге не проводятся, так мешают трафику судов. Лишь в 2015 году такой парад кораблей был устроен в бухте в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк предложил студентам разработать проекты для своей экосистемы в рамках SBERBANK CHALLENGE CUP
На одного умершего больше, чем вчера. Всего 54 жителя Приморья погибли от COVID-19
Энергетики Приморья подключили к электроснабжению вторую очередь жилого микрорайона «Зелёный угол»
За сутки в Приморье обнаружено 60 новых инфицированных COVID
День ВМФ Владивосток отпразднует без военного шоу
Мусор Дальнереченка теперь пойдет на сортировку
Ограничений проезда для автотранспорта на дорогах Приморья нет
«Дальневосточные гектары» подбираются к крупным городам Приморья
Самый мощный атомоход в истории мирового судостроения создают в Приморье
Приморец проштрафился более чем на 2 миллиона рублей за таможенные платежи
В Приморье синоптики объявили желтый уровень опасности и рассказали, когда ждать удара
Поиски Татьяны Назаренко в Приморье продолжаются второй месяц
Погода во Владивостоке, Находке и Уссурийске 7 июля 2020: синоптики обещают ливни и грозы
Детские загородные и пришкольные лагеря начнут работать в Приморье с 15 июля
Парк Мингородка во Владивостоке скоро получит сеть пешеходных дорожек
Клиенты Сбербанка смогут подключить свои действующие карты к зарплатному проекту в приложении Сбербанк Онлайн
+28 °С и выше: жара во Владивостоке наступит в среду
Прямым рейсом из Владивостока в Сочи: авиакомпания «Россия» открыла новый маршрут
«Просто заснул»: в лобовом ДТП на приморской трассе погибла пассажирка, еще двое попали в больницу в тяжелом состоянии
"Беременная женщина с ножевым ранением, умирая, обняла свою дочь": подробности убийства у озера в поселке Заводском
Еще об одном приморце, умершем от COVID-19, сообщил оперативный штаб
Приморцам пообещали, что через три года в крае не будет разбитых дворов!
Во Владивостоке молодой человек выпал с девятого этажа гостинки
Смертельный номер на дороге: пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку в Дальнегорске