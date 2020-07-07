2020-07-07T06:00:52+03:00
Общество

За сутки в Приморье обнаружено 60 новых инфицированных COVID

Темп прироста заболевших коронавирусной инфекцией снижается в крае 2,5 недели
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С начала эпидемии от инфекции уже избавились 3135 жителей региона.С начала эпидемии от инфекции уже избавились 3135 жителей региона.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Территориальное управление Роспотребнадзора сообщило, что за минувшие сутки в Приморском крае прирост заболевших COVID-19 составил 1,3%. Неделю назад он составлял 1,9%. Темп прироста заболевших коронавирусной инфекцией в крае продолжает снижаться уже на протяжении двух с половиной недель. А с начала эпидемии от инфекции уже избавились 3135 жителей региона. 58 пациентов выписаны за последние сутки.

«Наблюдается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом. За сутки выявлено 60 новых случаев, тогда как в конце июня было 80. Большинство из последних подтвержденных, 45 человек, — во Владивостоке. В Артеме и Уссурийске — по семь человек. Один случай зарегистрирован в Ханкайском округе. Всего заболевших в Приморье с начала эпидемии — 4792», — уточнил Роспотребнадзор.

Увы, не смогли победить болезнь 54 приморца. За минувшие 24 часа стало известно о еще одном погибшем.

Распространение COVID-19 по Приморскому краю. Инфографика: сайт правительства Приморья

Распространение COVID-19 по Приморскому краю. Инфографика: сайт правительства Приморья

На прошедшим сегодня, 7 июля, заседании регионального оперативного штаба под председательством губернатора Олега Кожемяко главы городов и районов отчитались о деятельности административных комиссий совместно с МЧС, Роспотребнадзором и полицией. 38 таких групп работают в муниципалитетах. За сутки в суды направлено 43 протокола об административных правонарушениях, а по 25 ранее рассмотренным делам назначено наказание в виде штрафа.

- На сегодня важнее нет задачи, как создать в Приморье нормальный эпидрежим, не допускать вспышек заболевания. К нарушителям санитарных требований необходимо принимать самые жесткие меры, — заявил губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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