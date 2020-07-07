2020-07-07T06:20:28+03:00
Общество

На одного умершего больше, чем вчера. Всего 54 жителя Приморья погибли от COVID-19

Прирост заболевших на сегодня составил 1,3%
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Всего заболевших в Приморье с начала эпидемии – 4792Всего заболевших в Приморье с начала эпидемии – 4792Фото: Олег УКЛАДОВ
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С начала эпидемии в Приморском крае не справились с инфекцией 54 человека. О смерти еще одного местного жителя стало известно в ходе очередного заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего заболевших в Приморье с начала эпидемии — 4792. Из них около 1,5 тысячи человек проходят лечение. 60 новых инфицированных выявлены за минувшие сутки.

Однако темп прироста заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае продолжает снижаться уже две с половиной недели. Полностью избавились от присутствия вируса в организме 3135 человек. Из них снятие диагноза за последние сутки получили 58 приморцев.

Распространение COVID-19 по Приморскому краю. Инфографика: сайт правительства Приморского края

Распространение COVID-19 по Приморскому краю. Инфографика: сайт правительства Приморского края

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ИСТОЧНИК KP.RU

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