Сбербанк предложил студентам разработать проекты для своей экосистемы в рамках SBERBANK CHALLENGE CUP

7 Июль 2020 2020-07-07T07:04:14+03:00

Кейс-чемпионат SBERBANK CHALLENGE CUP – это соревнование, во время которого участники в командах решают бизнес-задачи

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Дальневосточный Сбербанк провел всероссийский кейс-чемпионат SBERBANK CHALLENGE CUP для студентов. В этом году темой интеллектуального турнира стала бизнес-экосистема. В течение 1,5 месяцев студенты из восьми вузов Дальнего Востока прошли три этапа от обсуждения стратегической необходимости построения экосистемы в бизнесе до разработки собственного проекта с помощью продуктов компаний экосистемы Сбербанка.

Из 150 человек до финала дошли только 30 – это шесть команд студентов, изучающих экономику, маркетинг, бизнес-информатику, менеджмент и экономическую безопасность. Работу участников оценивали эксперты из Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

Антон Касьян, руководитель по внедрению проектов центра продаж корпоративным клиентам Дальневосточного банка ПАО Сбербанк:

«На первом этапе мы познакомили студентов с понятием экосистемы как бизнес-модели, изучали лучшие практики на рынке. На втором - предложили участникам решить бизнес-кейсы реальных компаний, в том числе при помощи продуктов экосистемы Сбербанка. Некоторые решения оказались сильными и нестандартными. А уже на третьем этапе финалисты разработали собственные проекты и некоторые из них можно смело реализовывать уже сейчас».

Победителями SBERBANK CHALLENGE CUP стали две команды Дальневосточного Федерального университета Sbitenix и Dr.Marketing. Один из проектов касается автоматизации бизнес-процессов в компаниях, другой проект поможет сделать городскую среду боле комфортной. Студенты предложили сервис, который с помощью технологии аналогичной системе распознавания лиц, будет сообщать, где в городе есть свободные парковочные места, а кто из водителей нарушает правила парковки. Эксперты подтвердили, что такой проект действительно достоин внимания и взят в проработку Сбербанком.

Наталья Красулина, управляющий головным отделением по Хабаровскому краю:

«Нас порадовал высокий уровень подготовки команд, вышедших в финал. Каждая представленная бизнес-идея достойна внимания. Студенты столкнулись не просто с теорией, а с настоящими бизнес-задачами на базе кейсов реальных компаний. Самое важное что дает кейс-чемпионата SBERBANK CHALLENGE CUP участникам - это умение на практике реализовывать свои креативные идеи, находить необходимые для этого инструменты и самое главное - работать в команде. Всё это слагаемые будущего успеха в карьере».

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк:

«Экосистема – это ключевой тренд не только для Сбербанка, все больше компаний обращают внимание на эту бизнес-модель. Сейчас крайне важно удовлетворять максимум потребностей клиента и быть полезной компанией. Нам нужны новые идеи и творческие подходы, и, если участники кейс-чемпионата покажут нам возможности по развитию бизнеса, мы с удовольствием примем эти практики».

Отметим, Сбербанк уделяет особое внимание развитию образования. Только на Дальнем Востоке банк поддерживает образовательные программы в университетах Владивостока и Хабаровска по направлениям «Экономика», «Искусственный интеллект и большие данные» и «Аналитика больших данных», а также является организатором конференций, круглых столов, кейс-чемпионатов.

Яна Жукова, HR директор Дальневосточного банка ПАО Сбербанк:

«В рамках сотрудничества с ведущими вузами региона Дальневосточный банк активно участвует в образовательном процессе. Формат кейс-чемпионат позволяет студентам получить уникальные практические навыки работы над прикладными проектами, изучить особенности и технологии продукта, пройти обучение по развитию мягких навыков: работа в команде, презентация проекта, навыки переговоров».