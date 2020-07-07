Нарубил на 5 с половиной миллионов: житель Дальнегорска отправится под суд

7 Июль 2020 2020-07-07T08:15:15+03:00

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Прокуратура Кавалеровского района Приморья направила в суд уголовное дело о незаконной рубке леса на сумму более 5,5 миллиона рублей. Дело возбуждено против жителя Дальнегорска по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».

Как считает следствие, в сентябре прошлого года мужчина, не имея разрешительных документов, вырубил на территории Кавалеровского участкового лесничества 63 дерева породы дуб — общим объемом почти 62 кубический метра. Прокурором заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемого денежных средств в счет возмещения ущерба, причиненного государству.

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ИСТОЧНИК KP.RU